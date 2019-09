El Banco Central flexibilizó los plazos máximos de liquidación de divisas en el mercado cambiario oficial para un conjunto de productos primarios, fabriles y de economías regionales, entre los cuales están incluidas las exportaciones mineras.



Estas últimas ahora tendrán 180 días para liquidar divisas, independientemente que de la parte compradora sea afiliada o no para las posiciones metalíferas. Ese plazo es el que pedían las mineras, para lo cual incluso elevaron una queja al Gobierno nacional a través la Cámara Minera de San Juan y similares de otras provincias, y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).



El sector había cuestionado los plazos de 15 días impuestos por la Nación recientemente en su intento de sujetar y tener disponibilidad de dólares del comercio exterior en forma rápida ante la crisis económica. Esa medida había sido dispuesta junto con las restricciones a la compra de divisas el pasado 1 de septiembre y es retroactiva a esa fecha. Los nuevos plazos corren desde que se realiza el embarque de la mercadería otorgado por la Aduana. La disposición del Central favorece a las empresas de economías regionales y exportadores industriales que muchas veces venden a plazo en el exterior y no contaban con ese margen para liquidar los dólares.



El pasado 5 de septiembre la Cámara Minera de San Juan cuestionó la medida original de 15 días y pidió 180 días para liquidar exportaciones. La entidad sanjuanina reclamó que el Gobierno nacional disponga que el plazo para la liquidación de exportaciones "sea de 180 días", porque los 15 días que establece la norma recientemente sancionada no da "tiempo suficiente para completar todo el proceso de venta y liquidación de divisas". En un comunicado de prensa la entidad expresó su adhesión "al pedido de otros sectores productivos referido a la Comunicación "A" 6770, Circular CAMEX 1-805, del Banco Central de la República Argentina del 1 de septiembre de 2019".



La Cámara Minera de la provincia exigió que "el periodo de liquidación de exportaciones debe quedar unificado a 180 días corridos", porque sostiene que "de no ser así, la producción y comercialización de metales perderá operatividad".