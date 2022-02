El clima no da tregua en el agro sanjuanino al punto que en la noche del jueves se produjo la cuarta granizada de la temporada que afectó cultivos de 4 departamentos de la provincia, Caucete, 9 de Julio, Pocito y Rawson. Fue el fenómeno más largo de todos, porque cayó piedra durante más de 10 minutos, aunque no de tamaño tan grande, según el testimonio de los productores, y causó daños de hasta el ciento por ciento en parrales y chacras. Con estos perjuicios ya se habla de un período caracterizado por tormentas por encima de la media de otros años.

Martín Gomez Sabatié, secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia dijo que ayer ya recibieron denuncias de 4 productores con fincas afectadas por el fenómeno climático. Para evaluar los daños explicó que trabajaron durante la mañana de ayer 3 comisiones de técnicos del área, que relevaron en particular Pocito, Rawson, en particular la zona de Médano de Oro, Caucete y 9 de Julio. Y que si bien todavía no se podían dar cifras de daños, consideró que eran importantes. "Ha caído granizo en abundancia, aunque no de gran calibre", explicó el funcionario.

Según los registros oficiales, esta ha sido la cuarta granizada de la temporada. La primera fue el 9 de noviembre, la segunda el 11 del mismo mes, la tercera el 28 de diciembre y la última la de la noche del jueves.

El caso de diciembre fue un fuerte temporal de agua y piedra que causó daños de hasta el 70% en viñedos y una cifra similar en chacras de 4 departamentos de la provincia: Sarmiento, Albardón, Zonda y Rivadavia. La estimación corresponde a la evaluación que técnicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia realizaron en las zonas afectadas, Hubo zonas con daños que parten desde el 20% hasta llegar al 70% en viñedos, al igual que en zonas de chacras afectando, por ejemplo, cultivos de melones y zapallos.

Ahora, cuando incluso ha empezado la cosecha de uvas para vinificar, fueron afectados parrales en los que todavía no se habían cortado las uvas. Fue el caso de Pablo Martín, un dirigente de la Mesa Vitícola, pero que también tiene finca, por ejemplo, en la zona de La Puntilla en Caucete. El viñatero contó que tuvo contactos con productores, por ejemplo de la zona de Las Talas, al igual que de 9 de Julio, que había registrado daños totales en sus fincas. También hubo perjuicios en zonas de chacras en Médano de Oro, en Rawson, y en Pocito, donde, por ejemplo, está a pleno la cosecha del tomate para industria.

Desde el Ministerio de la Producción recordaron que está vigente el programa de asistencia económica destinado a productores damnificados por diferentes contingencias climáticas. Loa afectados por daños por el clima pueden recurrir a la Dirección de Riego y Contingencias Climáticas, que funciona en Av. Ignacio de la Roza 308 oeste, esquina Catamarca. Teléfono 4274082.

Riesgos para parrales

Aunque podría pensarse que frente a un período de sequía tan severo las lluvias podrían venir bien para los parrales, el exceso de agua puede ocasionar severos daños en la uva, por la aparición de enfermedades en las plantas.

Rodrigo Espíndola, jefe de la Agencia del INTA en Caucete y especialista en viticultura, advirtió que tantos días de lluvias, con una temperatura media sobre los 30 grados y sin la presencia de vientos fuertes que podría servir para secar las plantas, son el caldo de cultivo para la aparición de enfermedades como la Botrytis cinerea, un hongo que produce la pudrición del grano. La otra es la peronóspora, que afecta la hoja del vid. Cuando la hoja se cae se detiene el proceso de maduración del racimo. Por eso aconsejó a los productores estar muy atentos a los parrales.