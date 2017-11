La Dirección de Desarrollo Pecuario, del Ministerio de la Producción, en conjunto con el Ministerio de Gobierno, llevaron a cabo ayer un operativo de control en el ingreso a la provincia en el que fueron detectados e incautados 90.180 huevos provenientes de Mendoza, que no cumplían con las reglamentaciones vigentes de traslado y documentación.



En este operativo se encontró que los productos eran transportados de la vecina provincia con verduras, lo que podría llegar a generar contaminación cruzada. Además, los maples contenedores no llevaban la leyenda impresa o pintada, según establece la reglamentación vigente. Otra de las infracciones observadas fue la falta de documentación necesaria para el traslado y comercialización de productos avícolas, esto es el permiso de tránsito autorizado por el Senasa.



Por último es necesario resaltar que durante el operativo también se detectó que los camiones no cumplían con las disposiciones exigibles sobre las condiciones térmicas en las que debe ser trasladado este subproducto aviar, en el que la temperatura no debe exceder los 15º centígrados. Los productos fueron puestos a disposición de los jueces de la causa.