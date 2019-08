Numerosas publicaciones han hecho referencias a estudios científicos sobre los efectos benéficos sobre la salud con un consumo moderado de vino. Desde importantes universidades del mundo hasta incluso nuestro querido doctor René Favaloro. De repente, en medios de comunicación y redes sociales, han aparecido numerosas noticias e informaciones donde se asegura lo contrario. No digo que no haya que buscar la verdad, si no bajo qué sustento de ciencia se afirma esto y bajo qué intereses económicos, sociales y políticos. Y ahí está el problema. Recientemente en Ginebra, Suiza, se ha celebrado el 42 Congreso Mundial de la Viña y el Vino. Allí, Ursula Fradera y la profesora Nicolai Worm, respectivamente, coordinadora científica de Wine in Moderation y presidenta del Consejo de Información del Vino, presentaron sus documentos sobre los temas de actualidad de la ciencia y la comunicación de riesgos. "De la evidencia científica a los medios y la política: el vino, ¿parte de una dieta equilibrada o un riesgo para la salud?" fue el título de la exposición de Ursula Fradera y que Wine Information Council (WIC) publicó en su portal recientemente. WIC es una asociación única entre los diversos organismos científicos, académicos y expertos en Europa dedicados a la investigación sobre el vino, los aspectos sociales de la salud, comprometida con la promoción de la moderación y la responsabilidad en el consumo de vinos. Fradera dice que se han publicado artículos de todo tipo en los últimos años cuestionando los beneficios del consumo moderado de vino en el marco de un estilo de vida saludable. Debido a que uno de estos estudios, el estudio Global Burden of Disease (GBD), a menudo se menciona como un argumento para un nivel de consumo no seguro y que los efectos adversos para la salud asociados con la ingesta de bebidas alcohólicas superan cualquier beneficio, Fradera presentó un análisis crítico en el congreso. El estudio mostró varias limitaciones que también tienen implicaciones prácticas:



1. GBD es un estudio a nivel de población, pero los resultados se interpretan a nivel individual. 23 problemas de salud relacionados con el alcohol se fusionaron, sin embargo, no todos los experimentan al mismo ritmo. Por ejemplo, para la diabetes y las enfermedades cardíacas, el riesgo disminuye con el consumo ligero y moderado. Según los autores, este beneficio se neutraliza por el mayor riesgo de cáncer y tuberculosis. Sin embargo, para muchas personas, la diabetes y las enfermedades cardíacas presentan un riesgo mucho mayor que el cáncer y la tuberculosis.



2. Sin consideración de los factores del estilo de vida : Muchos factores del estilo de vida modifican fuertemente la asociación entre el consumo de vino/bebidas alcohólicas y el riesgo/resultado de la enfermedad. Tales factores de estilo de vida incluyen los patrones de consumo de alcohol, dieta, actividad física, estado socioeconómico. No incluir estos factores proporciona una evaluación incompleta de los efectos del alcohol en la salud.



3. Falta de considerar aspectos específicos del país a los resultados no proporcionan información útil aplicable a una sola población : los autores concluyen que sus resultados tienen implicaciones mundiales para establecer políticas de alcohol y cambiar las pautas de consumo. Sin embargo, su afirmación de que la ingesta cero de alcohol sería preferible en todas partes está en contradicción con los datos consistentes de numerosos grandes estudios de cohortes que indican que los no bebedores tienen mayores riesgos de enfermedad cardiovascular y mortalidad total que los bebedores moderados regulares que no beben en exceso.



Resumió que los resultados combinados generales de poblaciones tan divergentes, como en el estudio GBD, tienen poca aplicabilidad para establecer pautas que eviten el abuso de alcohol en cualquier grupo específico de personas en todo el mundo: no se aplican a una población específica. Por lo tanto, es importante interpretar y analizar cuidadosamente los datos basados en la población y sus respectivas conclusiones. Este estudio no sugiere que beber moderadamente aumente el riesgo de enfermedad o muerte de un individuo, solo presenta correlaciones a nivel de la población. Sin embargo, confirma que beber en exceso conlleva muchos riesgos para la salud.



Fradera explicó que no había evidencia que contradijera la conocida asociación en forma de J entre el consumo de alcohol y la mortalidad por todas las causas, señalando el hecho de que décadas de estudios que demuestran que el consumo moderado de vino reduce el riesgo de enfermedad cardíaca y la mortalidad total se omitieron e ignoraron .



Concluyó señalando que los titulares pueden ser muy confusos, por lo tanto, es muy importante analizar críticamente las publicaciones científicas y poner los hallazgos en perspectiva. Los estudios basados en la población no pueden interpretarse a nivel individual. La afirmación de que no hay un nivel seguro de consumo de alcohol no es justificable. Según la evidencia científica actual, el consumo de vino bajo a moderado con las comidas (en un patrón de consumo no excesivo de alcohol) tiene más beneficios para la salud que riesgos y puede ser parte de un estilo de vida saludable. Además, centrarse solo en los riesgos e ignorar los beneficios no puede considerarse una ciencia objetiva basada en la evidencia. "¿Qué tan grande es el riesgo de cáncer con un consumo moderado de vino como parte de una dieta de tipo mediterráneo?", fue el tema de la renombrada nutricionista alemana, Nicolai Worm, quien analizó el riesgo de cáncer cuando el vino se consume con moderación y en el marco de una dieta mediterránea (a base de frutas, verduras, cereales, vino y aceite de oliva). Riesgo absoluto versus riesgo relativo: los titulares como "Incluso una bebida aumenta el riesgo de cáncer" se han multiplicado en los últimos años enfocándose en el riesgo asociado con el consumo de bebidas alcohólicas y vino. El experto explicó en su informe cómo interpretar el riesgo y la diferencia entre el riesgo absoluto y el relativo.