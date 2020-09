Frente a la denuncia de la Federación Sanjuanina por la Equidad de ayer, en la que se mencionan unos 300 casos de facturas de la luz que duplican y hasta triplican los montos del mes anterior, desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) informaron que van a revisar todos los casos por si hay irregularidades. Cristian Pelusso, gerente general del organismo, habló de dos situaciones. Que durante los meses de agosto y septiembre están llegando las boletas con los consumos del invierno, pero no descartó que pueda haber problemas con los medidores y por eso van a examinar caso por caso.

El trámite consiste en que, frente a una denuncia, se inicia un expediente, que incluye la verificación de si la tarifa se está aplicando correctamente y que la lectura de la energía se corresponda con el medidor instalado en su domicilio. El paso siguiente es verificar que el medidor esté funcionando bien, para eso se lo retira, se lleva al laboratorio del organismo, previa notificación al usuario, y se realiza un ensayo para determinan si el aparato funciona correctamente. En el caso de que surja cualquier inconveniente, se procede a corregir la facturación, explicó el funcionario.

Laura Vera, representante de la federación, dijo que decidieron realizar el planteo porque usuarios de distintas zonas denunciaron que mientras en la factura anterior pagaban, por ejemplo, 3.000 pesos mensuales, la última boleta les llegó a 8.000 pesos o más. En otro caso, el de un matrimonio de jubilados, habían abonado 1.500 pesos con el consumo anterior y ahora les llegó a 5.000 pesos. "No vemos que se haya aumentado el consumo ni se trata de familias que tengan tantos artefactos eléctricos", sostuvo Vera. La sospecha, según la dirigente, es que no se están haciendo bien las tomas de las mediciones o que los medidores no están funcionando correctamente.

Este panorama se da, y según lo aclaró Pelusso, en un contexto en el que las tarifas de servicios públicos, como las de gas y electricidad, están congeladas hasta fin de año, por lo que el aumento de los montos no se debe a un incremento de los costos.

"No descartamos casos particulares y que pueda haber problemas con los medidores", sostuvo Pelusso y aconsejó hacer la denuncia respectiva en el organismo. Pero recordó que durante los meses de agosto y septiembre están llegando a los hogares las boletas con los consumos de junio y julio, los meses más fríos del invierno y cuando se usa más electricidad para calefaccionarse. "En marzo y abril el consumo de los hogares fue muy distinto al de junio y julio", dijo el gerente.

Casos

300 Es la cantidad de boletas con irregularidades en la facturación que han recibido en la Federación Sanjuanina por la Equidad. Ahora vendrá una etapa de verificación.

Planteos

No hace falta ir personalmente al EPRE porque los reclamos se pueden realizar al teléfono 0800-333-6666

Cayó la demanda de electricidad



La demanda de energía eléctrica cayó 6,4% en agosto, frente a doce meses atrás, "en plena cuarentena" y con "temperaturas superiores a las del año pasado", mientras el descenso mensual (frente a julio) fue de 11,9%, informó la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec). En el caso de San Juan, la reducción fue del 0,1%.

También bajó el consumo en Salta, Mendoza, La Pampa y Edelap (-4%); Chaco, Santa Cruz y La Rioja (-2%).

El consumo de Capital Federal y el conurbano bonaerense mostró importantes bajas, tanto en Edesur (-7,1% interanual) como en Edenor (-6%).

En el resto del país, en tanto, se registró un retroceso general, de -5,9%, según datos provisorios de Cammesa (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).

El análisis de Fundelec destacó que hubo el mes pasado una "importante caída" en el consumo industrial y comercial, que no se logró compensar con el ascenso en el consumo hogareño como ocurrió en meses anteriores.

Agosto representó la tercera caída del año, luego de las subas en junio (0,9%) y julio (1,2%), y con la nueva baja el consumo eléctrico acumula una desmejora de -1,2% en los primeros ocho meses del año.

El aumento de la demanda residencial no sirvió para compensar la caída.