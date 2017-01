La empresa Barrick informó que este jueves, a las 18 horas, "tuvo lugar un evento en Lama, a raíz del deshielo de uno de los inviernos más intensos de las últimas décadas en esa zona de la cordillera". Y agregó que "se originó por la crecida del río Turbio cuyo caudal y arrastre de sedimentos alcanzó la capacidad máxima de las piletas de sedimentación, por lo que el agua fue conducida a través de un canal de contingencia construido para este propósito hacia el dique impermeabilizado, antes de su descarga en el rio Las Taguas".

El proyecto Lama se encuentra suspendido en su construcción y no se realiza allí ningún procesamiento de mineral o proceso industrial.

Hasta ahora la única información sobre este episodio llegó de manos de la minera, a través de un comunicado, de acuerdo a que el Ministerio de Minería de la provincia no dio ningún tipo de detalles de lo ocurrido en cordillera, a pesar que la empresa dice que se lo comunicó a las autoridades.

Barrick, además, precisó que "la mayor parte del agua que drena naturalmente del túnel en Lama sigue siendo tratada en la planta construida a tales efectos. Sin embargo una parte excedente no está ingresando al sistema para no sobrepasar la capacidad de tratamiento". También el comunicado aclara que "no trajo aparejado ningún tipo de consecuencia para el medioambiente o la salud de los trabajadores".