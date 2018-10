La mayoría de proveedores de insumos de fraccionamiento y de presentación son pocos y tienen plazos de cobro muy cortos y con insumos dolarizados. Las empresas, para afrontarlos; acuden a financiarse a los bancos a un alto costo.

La fuerte suba de tasas de interés que el Banco Central viene realizando para mantener al dólar y calmar la inflación tiene fuertes daños colaterales. Uno de ellos golpea a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que ahora tienen que pagar al menos 70% de interés para descontar cheques, que constituye uno de los principales recursos que tienen para manejar los gastos diarios.



La escalada es muy alta teniendo en cuenta que en enero de este año las tasas estaban en el orden del 23 al 25%. El empresario Gustavo Fernández, vicepresidente de la Unión Industrial detalló la evolución que han tenido las tasas en los últimos tiempos: el año pasado se ubicaban en torno al 17 al 21%, en enero del 2018 subieron al 23 y 25%, luego en abril sufrieron el primer salto grande y se fueron al 38 o 39%. Un segundo salto fue a fines de agosto en que las tasas pasaron al 50 o 55%. Con el cambio de autoridades y las nuevas medidas del Banco Central, la ultima semana las tasas tienen un piso del 70%, lo que significa un 5,8% mensual; aunque con los costos financieros totales que deben pagar las empresas que llevan sus cheques a descontar deben asumir alrededor del 80% o más. ""Es un nivel insostenible para cualquier empresa que tiene una rentabilidad de entre 15 o 20%", dijo el el empresario exportador Antonio Giménez. Un experto del sector agregó que los actuales niveles altísimos de tasas sólo corresponden a bancos de primera línea y empresas acordes, con sus cuentas saneadas; porque en el caso de recurrir a la venta de cheques en el mercado informal -en las "cuevas"- el costo trepa nada menos entre el 110 al 150%.



La pymes en la actualidad están en una situación muy complicada porque se está produciendo un problema en la cadena de pagos de difícil resolución. Por un lado, los proveedores de sus insumos son pocos y ahora exigen plazos más cortos de pago, a lo sumo de 30 días; mientras que los plazos de venta y cobro de las mercaderías y productos que venden las pymes son de 90 o 120 días. Normalmente lo que hacen las empresas es salir a descontar valores (capital de trabajo) que son los cheques a plazos diferidos que reciben de sus clientes, pero ahora con las tasas por las nubes, con esa forma de financiarse la pérdida es muy grande. Un empresario vitivinícola comentó que por un cheque de 100 mil pesos con fecha de vencimiento a 60 días que llevó a su banco habitual el viernes pasado, recibió en mano 87.250 pesos, es decir, perdió 12.740 pesos. En el caso de que ese mismo cheque fuera a 30 días, el banco le daría 92.931 pesos, o sea, 7.068 pesos menos. Otro ejemplo es el de una industria manufacturera que llevó a descontar un cheque de 1 millón de pesos a 90 días de vencimiento (al 8 de enero de 2019). Le cobraron una tasa anual del 70% que le significó en tres meses un costo de 181.734 pesos. A eso le agregaron el descuento del 10,55 de IVA, más otras percepciones y sellados y al final del recorrido esa empresa recibió 785.094,92 pesos. Tampoco hay alternativas para evitar esta forma de financiación. algunas empresas tienen tarjetas de créditos especiales para el agro o el campo, pero las tasas de interés rondan el 100%. En caso de un comercio que vendió con Visa un plan de 12 cuotas por 55 mil pesos recibió tras los descuentos 33 mil pesos.

Opiniones empresarias

ENRIQUE VELASCO - Cámara de la Construcción

"En general este sector no recurre el descuento de cheques en los bancos para financiarse, porque las empresas trabajan mucho con obra pública y el Estado no paga con cheques sino que los efectiviza mediante transferencias bancarias.



Pero seguramente existen casos puntuales en que se debe acudir a esta operatoria, pero en las circunstancias actuales, con el nivel de tasas que tienen los bancos es suicida".

ANTONIO GIMENEZ - Cámara de Comercio Exterior

Esto no afecta directamente al exportador pero si al empresario que también destina parte de su producción al mercado interno, como vinos, pasas, tomates, etc. Con este nivel de tasas vigentes no se puede trabajar, son inviables. Al sector exportador le golpea sí la prefinanciación de importaciones, que tienen tasas en dólares muy altas y con acceso restringido, por eso las líneas que lanzó el CFI subsidiadas son muy atinadas en este momento.

HERMES RODRÍGUEZ - Cámara de Comercio

Esto ya se lo dijimos a Dante Sica, de la abrumadora cantidad de cuentas cerradas que hacen que se corte la cadena de pagos. Hay bancos donde ya no les reciben a las casas de comercio cheques de terceros, porque creció el nivel de cheques rechazados. El comercio sanjuanino está muy complicado porque para recibir mercadería hay que pagar antes, y una vez depositado envían el pedido los proveedores, más en inicio de temporada.

CARLOS PUJADOR - Consultor

"El descuento de cheques afecta mucho al sector agroalimentario que tiene plazos de venta y cobro de 90 a 120 días y sus proveedores de insumos críticos son oligopólicos y tienen plazos de cobro de 30 a 45 días, eso lleva a que exista una cartera grande de cheques para descontar en los bancos. Con ese nivel de tasas no hay actividad alguna con suficiente rentabilidad que permita soportar un descuento del 5,8% mensual".

GUSTAVO FERNÁNDEZ- Vice UISJ

"El empresario no puede aguantar el incremento del costo financiero para el descuento de cheques que es su capital de trabajo, que ha pasado de entre el 1 o 2 por ciento, al actual 5 o 6 por ciento. Eso es pérdida de rentabilidad para las pymes y además muchas tienen insumos importados o dolarizados y se ven obligados a vender sus cheques para pagar a los proveedores para evitar quedar expuestos a afrontar las diferencias del dólar".



Ayuda provincial



El Gobierno provincial tiene vigente una línea de financiamiento para descuento de cheques a un máximo de 90 días, con tasa de interés variable Badlar, más 2 puntos, y con tope de $3 millones. Con el subsidio oficial la tasa no supera el 32%.



Más fondos



Fabian Ejarque, titular de la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones; anticipó que están preparando una subasta de fondos para el 24 de octubre, para fondear el tema financiero con tasas preferenciales "para seguir apoyando a la producción".