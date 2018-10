Propósito. La intención de la creación del organismo que hará la valuación de los inmuebles es mejorar la recaudación en las provincias.

Como parte del Consenso Fiscal firmado por la Nación y las provincias en el 2017, los propietarios empezarán a pagar más al Estado en concepto del Impuesto Inmobiliario a partir del año que viene, aunque todavía no hay una fecha precisa a partir de la cual operará el cambio. Es porque el Gobierno nacional dispuso crear el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles, que tiene como objetivo que las valuaciones fiscales reflejen la realidad del mercado y no tengan valores atrasados, como ocurre en algunas provincias. Hasta que no empiece a funcionar la repartición no se sabrá de cuánto será la suba.

En San Juan, hasta ahora, el incremento que se ha venido aplicando en los últimos años no fue porque hubiera subido la alícuota, sino que respondía al incremento del avalúo fiscal de las construcciones y terrenos. Este avalúo es la tasación no comercial que el fisco realiza sobre un predio o bien inmueble, con el fin de valorizarlos y aplicarles una contribución o impuesto provincial. En San Juan ha sido inferior al avalúo comercial. Pero ahora, el cambio que quiere instrumentar la Nación es con el objetivo de que las valuaciones fiscales tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial, según se acordó con el Consenso Fiscal. En otras palabras, se buscará que los valores fiscales se acerquen a los precios de mercado de las propiedades y por ello tributen más.

"La idea es ir armonizando las valuaciones fiscales de los inmuebles en todo el país, de manera de mantener una cobranza homogénea", explicó el ministro de Hacienda Roberto Gattoni.

El organismo dependerá de la Casa Rosada y "determinará los procedimientos y metodologías" para que las provincias avancen en un revalúo inmobiliario con el objetivo de elevar la recaudación de impuestos en cada jurisdicción.

Al igual que Ingresos Brutos y Sellos, el Inmobiliario es recaudado por las direcciones de rentas de cada una de las provincias y el dinero que ingresa se coparticipa a los municipios, según el sistema de reparto vigente.

En San Juan el avalúo de los inmuebles se mantuvo sin cambios por muchos años, hasta que comenzó a reajustar a partir del año 2005 (en la época del 1 a 1 no se tocó y tampoco en los primeros años tras la devaluación). En los años 2015 y 2016 la provincia realizó fuertes ajustes y las subas rondaron entonces el 30% en las boletas. El incremento para este año fue similar a las subas anteriores que oscilaron entre 15 y 20%.

El objeto del nuevo organismo será determinar los procedimientos y las metodologías de aplicación para las valuaciones fiscales de los inmuebles ubicados en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias que adhirieron al Consenso Fiscal, entre ellas San Juan.

Según explicó el ministro Gattoni, con el Inmobiliario se quiere instrumentar un mecanismo similar a lo que ocurre con el Impuesto al Automotor. En este caso, para calcular el valor del impuesto sobre los vehículos, se tienen en cuenta las valuaciones sobre las unidades que realiza la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que tiene todas sus cifras actualizadas al valor del mercado.





Los miembros del Comité Ejecutivo que formarán parte del nuevo organismo nacional se desempeñarán con carácter "ad-honorem" y serán propuestos por las respectivas jurisdicciones y entidades, según ha quedado establecido en la reglamentación.

"Hay que armonizar los valores porque no es lo mismo el costo del m2 en San Juan que en Mendoza o en Buenos Aires o cualquier otro lugar. La idea es que regionalmente haya valores estables".

"Este organismo va a ayudar a mejorar la recaudación porque lo que va a hacer es estandarizar con valores armónicos los avalúos fiscales de los inmuebles en todo el país".





El organismo estará dirigido por un Comité Ejecutivo, presidido por Alejandro Caldarelli, titular de la secretaría de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior. Un representante de la jefatura de Gabinete de la Nación será vicepresidente.

Además, lo integrarán un representante del Ministerio de Hacienda; otro del Instituto Geográfico Nacional, y un quinto de la AFIP, el organismo recaudador.

Habrá un Consejo Asesor, de carácter consultivo y vinculante, integrado por un representante del Estado Nacional, designado por Interior y uno de cada uno de los catastros de las provincias. Todos los miembros del Consejo Asesor deberán acreditar conocimientos en sistemas de información territorial. Además, habrá una Comisión Técnica de asistencia, integrada por tres representantes del Estado Nacional; uno de la Agencia de Administración de Bienes del Estado; otro del Tribunal de Tasaciones; y un cuarto del Ministerio del Interior de la Nación.