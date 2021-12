El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, pidió ayer que se apure la sanción de la ley que da cobertura a los productores ante sequías, como la que vive San Juan. El dirigente dijo que hay varias iniciativas en el Congreso Nacional, que están demoradas, y que sería necesario que sean aprobadas a la brevedad. También habló de la necesidad de que haya "certidumbre" para que las pymes sigan recuperándose, después de los efectos que dejó en el sector el parate económico por la pandemia del covid-19.

González llegó ayer a San Juan en un plan de tomar contacto con las entidades de base que forman la CAME. "Este nuevo consejo directivo está teniendo contacto con todas las bases, porque CAME nuclea a más de 1.400 cámaras de todo el país. La idea es estar lo más cerca posible, conocer lo que pasa en cada rincón del país porque la pandemia nos ha dado una nueva posibilidad de hacerlo y ojalá que no tengamos que retroceder", sostuvo.

Sobre el tema de la sequía en San Juan, que amenaza con afectar, por ejemplo, la próxima vendimia, el dirigente dijo que está al tanto por lo que le viene informando Dino Minnozzi, presidente de la Federación Económica de San Juan y secretario de Servicios de la organización. "Hay proyectos de ley dando vueltas en el Congreso y sería interesante que se pueda avanzar. Nuestro sector de Economías Regionales lo ha trabajando".

Una recomendación fue vacunarse para evitar que avance la pandemia por el coronavirus.

Una de las iniciativas, por ejemplo, propone constituir un fondo para cubrir los productores agropecuarios con aportes del Tesoro Nacional fijados por el Presupuesto Nacional; un 3% del valor FOB de los derechos de exportación que la AFIP perciba cada año por la exportación de las mercaderías clasificadas en las posiciones arancelarias de productos agropecuarios; y aportes privados.

En la actual coyuntura, el presidente pidió "tener certidumbre y no continuar con estos vaivenes que vienen desde hace un par de años y tener previsibilidad para poder avanzar". Para eso, dijo "es fundamental que en lo inmediato se dé el arreglo con el FMI, que dará tranquilidad en la macroeconomía.

Pero debe ser un acuerdo sustentable, que no afecte las arcas del Estado para que pueda haber crecimiento con desarrollo".

También se refirió a la situación actual del sector de las pymes en el país y sostuvo que a los relevamientos mensuales de las ventas "se vienen dando números alentadores, no sólo con respecto al 2020 sino comparados con el 2019. De un 2 a 3% por encima, por ejemplo en rubros como construcción y

también comercio y servicios ha levantado mucho en los últimos meses, traccionado por el turismo, que junto con la hotelería fueron de los últimos sectores en ser habilitados".

No obstante pidió "que haya diálogo entre el Gobierno y la oposición, y que se tengan en cuenta las posiciones de las entidades empresarias, como en el caso de CAME, la UIA, los gremios. Hace falta un acuerdo generalizado para dar previsibilidad, porque es fundamental para un país tener políticas activas y constantes".

El dirigente chaqueño dijo que seguirá en su plan de visitas a las distintas provincias.

González criticó después algunas medidas dispuestas por el Gobierno nacional como el congelamiento de los precios. "Es un sistema que nunca funcionó, al igual que los controles de precios". Y en ese sentido aclaró que "el empresario pyme es captador de precios pero no es el generador", para desligar la responsabilidad del sector.

Sobre la decisión de la administración nacional de empezar a eliminar los subsidios a las tarifas sostuvo que "los efectos se van a ver sobre todo en el interior del país, porque en los grandes conglomerados están muy beneficiados con subsidios al transporte, la energía y el gas, por ejemplo, mientras que en el Norte, en el Sur o en esta región no existen los mismos beneficios". Y precisó que "hay una asimetrías enorme no sólo por la distancia con el puerto sino por los costos más elevados", por ejemplo de producción y para conseguir los insumos necesarios para mantener las empresas en marcha.

Al final dedicó un párrafo al empresariado del país "porque hay que felicitarlo por la fortaleza demostrada en la pandemia y porque en todos los puntos del país fuimos interlocutores para lograr encontrar la salida a la crisis".



Cierre del año

Como clausura de la actividad desarrollada durante el año, la Federación Económica, que preside Dino Minnozzi, organizó un brindis en el Club Social San Juan con la presencia de todos sus dirigentes asociados y la participación especial del presidente de CAME, Alfredo González, en su primera visita a San Juan.