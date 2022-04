En medio de las medidas que viene adoptando el Gobierno sanjuanino para superar la crisis hídrica por la que atraviesa la provincia, en el Departamento de Hidráulica están trabajando en un plan que concluirá con sanciones para los regantes que no declaren sus pozos como así también multarán y les quitarán la licencia a las empresas que hagan perforaciones no autorizadas. "Estamos elaborando un programa de gestión integral del recurso hídrico para conocer la oferta de agua en la provincia", dijo Ramiro Cascón, secretario del Agua, a cargo de Hidráulica. Las disposiciones cuentan con el aval de los productores y de las empresas que trabajan en la actividad.

Las sanciones con multas a quienes posean perforaciones no autorizadas ya están contempladas en el Código de Aguas de la provincia, pero el funcionario aclaró que quieren elaborar una nueva reglamentación para actualizar los castigos, que todavía no están determinados, y que incluirá el cegado (cierre) del pozo, además de la multa. Para la empresa perforista, también habrá multa por hacer un pozo sin autorización y si es reincidente será eliminada del registro y no podrá seguir trabajando.

Desde el sector de los productores que usan el agua, Pablo Martín, de la Mesa Vitícola, sostuvo que "no podemos estar en contra de todo lo que se haga acorde a la ley. Además, se deben revisar que se hagan nuevas perforaciones, salvo situaciones justificadas".

Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros Independientes, expresó que "todo pozo debe estar declarado y no se deberían autorizar nuevas concesiones, salvo para el consumo humano".

Wbaldino Acosta Zapata, de la Cámara de Empresas Perforistas de San Juan (Caperfo), manifestó que "está bien que se haga así y estamos de acuerdo con que sea sancionado quien no se ajuste a la ley. Pero también pedimos que las autorizaciones se extiendan en tiempos razonables".

Según el plan que elaboración en Hidráulica, primero habrá una etapa de relevamiento de las perforaciones existentes y para eso trabajando en un convenio con el Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad Nacional de San Juan. La intención es hacer una depuración del padrón existente porque, por ejemplo, había pozos en algunas fincas en las que ahora hay emprendimientos inmobiliarios, pero nunca fueron dados de baja. Y es vital para el Gobierno conocer cuántos pozos existen y cuáles están funcionando. Según los datos disponibles, Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) cuenta con unas 100 perforaciones para extracción de agua para el consumo humano. Y en la batería oficial de la provincia hay unos 160 pozos, pero hasta ahora sólo hay 65 activos.

Donde no está claro el panorama es en el sector privado. Se habla de que hay entre 2.000 a 4.000 perforaciones, pero no hay un dato certero, situación que será salvada con el relevamiento.

Con el Instituto Nacional del Agua Subgerencia Centro Regional de Agua Subterránea (INA SCRAS) también hay un acuerdo para actualizar el inventario de acuíferos subterráneos existente en la provincia.

Según un estudio del organismo, fechado en marzo de este año, hasta el 2021 estaban disponibles en el Valle de Tulum las reservas más bajas de los últimos 54 años, desde 1967, cuando empezaron a hacerse las mediciones, hasta el año pasado. En el 2021 había 7.142,85 hm3, contra 8.515,25 de 1967.

Por eso es que apuran la determinación de las perforaciones existentes. Así, primero vendrá la etapa del relevamiento, después habrá una inscripción voluntaria de los pozos existentes y después seguirá una verificación de los pozos registrados. Después vendrán las sanciones a los productores que no hayan blanqueado su situación.

"Vamos a dar un plazo de inscripción y después saldremos a controlar y a determinar sanciones. Todas estas decisiones se deben tomar con la información disponible", dijo Cascón.



NORMAS

El artículo 247 de Código de Aguas de la provincia señala que "en caso de reincidencia, se eliminará a las empresas perforadoras y a sus técnicos responsables de los registros correspondientes". Y no podrán seguir trabajando en la actividad.

Firmas

8 Es la cantidad de empresas dedicadas a la perforación en búsqueda de agua subterránea que trabajan en la provincia. Todas actúan con un permiso otorgado por Hidráulica.

>> OTRAS DISPOSICIONES

Cortarán el servicio a productores que tengan deudas por el pago de la tasa de agua de regadío

Situación. El agua volverá a correr por los canales de riego recién a partir del 21 de agosto. Es para llenar los diques en esta época del año.

Otra medida que tomó Hidráulica es que saldrán a suspender el servicio a los morosos, que rondan el 50% de los empadronados. En esas condiciones están, por ejemplo, los que tienen deudas del 2021 para atrás, porque las del 2022 empezarán a vencer a partir del 10 de julio, la nueva fecha fijada. Y se dará cuando el canon anual ha subido hasta el 283%, como ocurrió en Zonda. La medida es a pedido de los propios productores y entre las entidades del sector no lo niegan.

En medio de una sequía histórica que llevó a Hidráulica a disponer que durante 131 jornadas seguidas, desde el 13 de abril pasado al 21 de agosto, no se va erogar agua de riego para lograr la recuperación de los embalses, en la entidad suman otra medida. La de cortar el servicio a los regantes que no pagan el canon anual de riego agrícola. Y es para que se pongan al día porque los que adeudan la tarifa son casi la mitad, según los registros oficiales.

En Hidráulica tienen empadronadas 34.700 cuentas, pero no es el equivalente a propiedades porque hay fincas con más de una cuenta. Lo cierto es que la morosidad es muy alta y para que los regantes se pongan al día les van a suprimir el servicio. Es una alternativa dispuesta en el Artículo Nro. 62, del Código de Aguas, que habla de que por la falta de cumplimiento de la obligación de pago "se autoriza a suspender en forma total el ejercicio del derecho de uso y suministro nacido de la concesión".