Medida. Ecogas deberá aplicar la disposición que sacó Enargas. La iniciativa fue impulsada por el Gobierno nacional.

La empresa Ecogas comenzará a partir del 1 de junio a emitir las facturas de manera mensual a todos los clientes residenciales. No obstante, la lectura del consumo se mantendrá de forma bimestral. Desde la empresa aclararon que el nuevo esquema no representará para los usuarios un crecimiento del cargo fijo ni de otros componentes.



La medida obedece a una resolución del 16 de abril del Enargas, en la que se estableció la modificación del Reglamento de Servicio de Distribución. Actualmente, el reparto de las facturas es bimestral, al igual que la lectura del consumo, por lo que el usuario tenía dos montos a pagar con dos vencimientos. Desde el sábado, lo que cambiará es que los clientes recibirán las boletas mensualmente y tendrán una fecha única de vencimiento.



De esa manera, el cobro de servicio de gas seguirá la metodología del de la energía. La iniciativa fue impulsada por el Gobierno nacional como una forma de mitigar el impacto en los bolsillos de los consumidores. Es que al llegar la factura de manera bimestral con la lectura del consumo por dicho plazo, el usuario podía hacer (y en muchos casos, efectuaba) el pago por los dos meses de una sola vez, aunque también estaba la división para realizar los desembolsos de forma separada. En cambio, con la modalidad que se implementará desde el 1 de junio, se mantendrá la lectura de consumo bimestral, pero la boleta llegará cada 30 días, por lo que habrá un solo valor a pagar. El cargo fijo y otros componentes se cobrarán en un 50 por ciento en la primera factura y el 50 restante en la segunda, lo que implica que el cambio no alterará el nivel de tarifas.



La resolución del Enargas es aplicable para todas las distribuidoras del país, entre las que se encuentra Ecogas. La nueva modalidad forma parte de un paquete de cambios que el Enargas puso a consideración de las empresas distribuidoras y de los usuarios durante las audiencias públicas de marzo pasado.