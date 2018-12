No hay límite de compras y el cliente podrá adquirir tantas como le permita el bolsillo. Se trata de una canasta navideña que desde hoy estará disponible para las compradores, por iniciativa de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (CASSA), que agrupa a los supermercadistas locales. Contendrá 5 artículos, un pan dulce de 400 gramos, una sidra de 710 cc, un budín de 170 gramos, un paquete de garrapiñadas de 80 gramos y un turrón de maní de 80 gramos, todo por 119 pesos. Lo bueno es que resultará hasta un 33% más económica que lo que valen esos artículos en la actualidad, según un sondeo entre los comerciantes del sector.

Con la celebración navideña cada vez más cerca, que tendrá lugar en dos semanas, los dueños de supermercados y autoservicios sanjuaninos, se apuraron a armar la canasta en un intento por mejorar las ventas, que vienen demasiado tranquilas, según reconoció Mario Gee, integrante de la CASSA. El compromiso de cada comerciante es ofrecer una bolsa de productos con las características acordadas, pero pueden ser de distintas marcas. Es opción de cada elegir los artículos de la oferta, siempre y cuando sean de calidad y con las características convenidas.

Si hubiera que adquirir cada artículo en forma individual, un pan dulce de 400 gramos oscila en los 54,90 pesos, la sidra en 59,90 pesos, un budín en 21,90 pesos, el paquete de garrapiñadas en 20,90 pesos y un turrón de maní en 20,90 pesos. Son valores de referencia y pueden variar, según las marcas, pero en total suman 178,50 pesos, es decir un 33% más caros que la canasta de 5 artículos que propone la CASSA por 119 pesos hasta fin de año.

De esta manera, la canasta navideña se sumará al plan de Precios Acordados, que había sido consensuado con la Secretaría de Industria y Comercio, del Ministerio de la Producción de San Juan en la primera quincena de noviembre pasado, luego de varios intentos que no habían prosperado. A principios de octubre los integrantes de la CASSA habían ensayado un paquete de artículos, pero lo desestimaron por la escalada alcista de los alimentos, que no tenía freno como consecuencia de la última devaluación y sus efectos en la economía. Pero luego de intensas negociaciones al final armaron un paquete de 10 artículos de primera necesidad que, a diferencia de ahora, se puede adquirir por unidad. Los productos fueron lanzados primero en un total de 21 comercios del rubro, no sólo del Gran San Juan, sino también de departamentos del interior como 25 de Mayo, Angaco, Iglesia y Jáchal. Y luego se han sido sumando otros.

Sobre la venta del paquete de productos que forman parte de Precios Acordados, Andrea López, de CASSA, dijo que está funcionando muy bien y que se mantiene el compromiso de mantener esos precios sin modificaciones hasta el próximo 31 de diciembre. Para el año próximo después ver qué pasa.

La idea de acordar una canasta de artículos no es nueva. El primer plan se puso en marcha en agosto de 2016, cuando el Gobierno en conjunto con el sector privado llegaron a un acuerdo después de intensas negociaciones y lograron elaborar un listado de artículos de la canasta básica de alimentos con precios de referencia que los ciudadanos podían encontrar en comercios de todo San Juan, exceptuadas las grandes cadenas. Incluso los primeros intentos proponían incluir productos elaborados por pymes locales, tanto para fomentar la producción local como para favorecer a los compradores con precios atractivos. Pero después el comportamiento de la economía no colaboró para que se pudieran mantener en el tiempo. Este año fue la devaluación y la constante suba de los combustibles que encareció los fletes, factores que confabularon para que el plan no fuera fácil de poner en marcha.

Ofertas

15 Es la cantidad de artículos que suman los incluidos en el plan de Precios Acordados, consensuado con el Gobierno provincial, y la canasta navideña que lanzó ahora la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios.

>> Suman productos a Precios Cuidados

El Gobierno nacional decidió incorporar productos de la canasta navideña y juguetes a la lista de Precios Cuidados, que está disponible en las grandes cadenas de supermercados, incluso las que funcionan en la provincia. La intención es atenuar el impacto de la inflación, que llegó de manera directa al rubro de alimentos y bebidas.

El programa será ampliado con 15 artículos en góndola en un intento por fortalecer el alicaído mercado interno. Se trata de turrones, budines, garrapiñadas, postre de maní, sidras y vinos a precios más bajos que el promedio del mercado. Además, junto a la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), se dispuso incorporar juguetes que podrán ser adquiridos a "precios accesibles".