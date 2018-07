Un viejo proyecto sanjuanino de ampliar la frontera productiva empieza ahora a tomar forma. Es porque desde hoy está abierta la posibilidad de postularse para recibir un lote, de al menos 50 hectáreas, en comodato por 10 años en la futura Colonia Agrícola de 25 de Mayo. Puede ser un productor o empresario, no necesariamente oriundo de la provincia, que si cumple con el proyecto presentado, tendrá opción a comprarlo y a recibir la escritura correspondiente. Si todo avanza de acuerdo al plan previsto en el Ministerio de la Producción, según dijo el titular del área, Andrés Díaz Cano, quieren estar entregando las primeras parcelas antes de fin de año.



Los interesados pueden ir desde hoy a solicitar un formulario a la Dirección de Desarrollo Agrícola, que funciona en la avenida Central 326 Oeste. Después, una comisión evaluadora con representantes de las carteras de Producción, Infraestructura y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre los principales organismos, evaluará cada proyecto para ver si son viables. Se tendrá en cuenta a la hora de elegir cada iniciativa si son sustentables en el tiempo, la toma de mano de obra y el cuidado del medio ambiente. El paso siguiente, a partir de la segunda quincena de agosto, será la presentación de los proyectos y tener una definición de los que son viables para empezar a entregar los terrenos antes de fin de año.



El plan se concentra en una zona virgen de 5.610 hectáreas de tierras fiscales ubicadas en el extremo norte de 25 de Mayo, entre las calles Divisoria y la ruta 20 (ver infografía), a unos 40 kilómetros de la Ciudad de San Juan.



La zona tiene agua para el regadío que provee el Canal 25 de Mayo, pero pensando en futuras épocas de sequía, habrá apoyo de perforaciones subterráneas. La primera está casi lista y se proyecta hacer tres más. "No queremos que vaya a faltar agua", dijo el ministro Díaz Cano.



Hasta ahora ya se han desmontado unas 400 hectáreas para nivelarlas y luego subdividirlas en parcelas, destinando una parte a la agricultura y otra a la ganadería. Cada parcela tendrá 50 hectáreas, que está pensada como una unidad productiva rentable, pero no quiere decir que un productor o una asociación de ellos no pueda acceder a unidades mayores. Todo dependerá de la potencialidad de cada proyecto. La finalidad es que se planten tomates, ajos, semillas, pistachos, uvas, nogales o forestales. También se fomentará la instalación de "feed lots", o cría de ganado alimentado en corral.



Además de haberse desmontado el terreno, ya están trabajando en el enripiado de las calles internas y se ha empezado a planificar lo que en el futuro será una pequeña ciudad que demandará toda una serie de servicios. Por eso es que se está pensando en la construcción de una escuela, un centro de salud, una comisaría, registro civil, delegación municipal y toda otra área que los futuros pobladores puedan demandar.



Hasta ahora, según contó el ministro, en el Gobierno sanjuanino han recibido consultas de productores de tomate, ajo, cebolla, nogales, pistachos, además de ganaderos.



Como se trata de terrenos que serán entregados en comodato por 10 años, con opción a compra, una de las cuestiones que queda por definir es cómo será la venta de los terrenos.

Hasta ahora lo que tienen pensado en el Gobierno es que, cuando se termine el comodato de los productores, el Tribunal de Tasaciones de la provincia determine el valor de cada lote y se defina un modo de pago, en el que no se descarta que pueda haber financiación con ayuda oficial.

No es necesario que cada productor encare un proyecto solo sino que puede haber asociaciones, con lo cual un lote de sólo 50 hectáreas puede quedar chico.

La idea de una colonia agrícola en 25 de Mayo nació en la época de los "70 y tomó empuje a partir de la inauguración del dique de Ullum, en diciembre de 1980. Tras la construcción de la presa, se amplió la red de canales, y precisamente el Canal 25 de Mayo concluye en los terrenos de la futura colonia. Pero los vaivenes económicos demoraron la iniciativa hasta que durante la gestión del gobernador Sergio Uñac se decidió darle nuevo impulso.

"Queremos tener los primeros proyectos aprobados lo más pronto posible para estar entregando los primeros lotes antes de fin de año", dijo el ministro Díaz Cano.

Un antecedente de esta iniciativa es la Colonia de Tucunuco, en Jáchal (ver aparte).

Una cooperativa en Tucunuco

Con el antecedente de don Federico Cantoni, quien en la década de 1950 instaló una empresa olivarera en Tucunuco, a 50 kilómetros de San José de Jáchal, en 1975 el gobernador Eloy Camus promovió la instalación de una colonia agrícola, con el fin de incentivar la migración de pobladores hacia el interior del país. La colonia estuvo integrada por 16 familias de Buenos Aires, que se organizaron como Cooperativa de Tucunuco, luego de comprar 76.000 hectáreas para producir aceitunas. Pero el problema vino después, al ser derrocado el gobierno constitucional por la dictadura del "76. Muchos pobladores fueron detenidos y acusados de "subversivos". Aunque fueron liberados después, el gobierno militar desconoció los derechos de propiedad, cortó los suministros a los colonos y cerró la escuela. Y vino el éxodo de los que quedaban.