Más chico en extensión, con menos viñedos pero no menos potencial, el valle de Pedernal en el departamento Sarmiento le está ganando en prestigio a las zonas vitivinícolas más afamadas de Mendoza. Incluso ya hay algunos que aseguran que por su suelo, clima, y los vinos de alta calidad que entrega, este valle sanjuanino está un escalón por encima del Valle de Uco, la zona top mendocina. Uno de los que apoya esta afirmación es el presidente del Consejo de Enólogos, Pedro Pelegrina, quien sostiene que ""está posicionada igual o mejor que el Valle de Uco", y asegura que ""muchos expertos vitivinícolas" ya la consideran la mejor zona vitivinícola argentina. La fama mundial que ganó este valle a 90 kilómetros al sur de la ciudad de San Juan, con un puñado de 700 hectáreas de viñedos en la precordillera, en el departamento Sarmiento, ha tenido un nuevo espaldarazo este mes cuando uno de sus vinos ganó un importante certamen asiático: el Pyros Single Vineyard Block Nro 4 Malbec 2015 recibió el máximo galardón a un vino tinto -Red Wine Trophy-, en la edición 16 del Korea Wine Challenge (KWC), en el que compitieron más de 700 vinos de 18 países, que fueron evaluados por un jurado integrado por destacados profesionales del mundo del vino. Este vino es multipremiado. Cuenta con 96 puntos del famoso experto Tim Atkin y en el 2016 ganó un concurso en Japón. El Pyros es hermano de Callia, y ambos pertenecen al grupo Salentein. Paula González, enóloga de la bodega, dijo que la KWC es considerada una competencia de vinos de gran importancia, porque reúne a los mejores exponentes disponibles que desean entrar al mercado asiático y al sofisticado negocio coreano de la alta gama. Matías Bauzá Moreno, gerente de marketing del grupo dijo que a partir de la premiación ya concretaron la primera exportación del vino sanjuanino a Corea ""uno de los mercados asiáticos más atractivos por su potencial de crecimiento".

Precio del vino 1130 pesos cuesta el Pyros Single Vineyard Block N´4 Malbec 2015, un vino multipremiado.

Pedernal y Uco -este último con 26 mil ha- tienen similitudes, pero también grandes diferencias. Son terruños ubicados a más de 1.400 metros de altitud, con gran amplitud térmica, lo que hace que los viñedos tengan mucho calor y luminosidad de día, y temperaturas frías de noche; componentes clave para que sus uvas tengan concentraciones de taninos y color que dan nacimiento a grandes vinos, explica Pelegrina. Pero hay una característica que sólo posee el valle sanjuanino, y es la formación geológica de su suelo que no la tiene Mendoza y ninguna otra zona argentina. La enóloga González, que es mendocina, lo explica bien: el valle sanjuanino está ubicado en las faldas del cerro del mismo nombre y es todo de carbonato de calcio. Por eso, apenas a 20 kilómetros de los viñedos se encuentran las mejores caleras del país, que producen la mayor calidad de cal para construcción y potabilización de agua. ""El suelo netamente calcáreo es de origen geológico, se formó hace más de 480 millones de años, sobre un lecho marino calcáreo. Allí hubo mar que luego desapareció por los movimientos de las placas tectónicas y surgió la precordillera y la sierra de Pedernal", indicó. El valle de Uco también es calcáreo, pero muy diferente. ""Si uno rompe una piedra en Pedernal es 100% calcárea, la composición es geológica. Si se rompe una roca en Valle de Uco encontrás granito recubierto con una capa de calcáreo, resultante de una acción biológica de bacterias. A González no le gusta elegir: ""No son mejores o peores zonas, son diferentes" dice.