Ante la ola de calor histórica que se avecina, y que convertirá al país en uno de los lugares con más altas temperaturas del planeta durante esta semana, en San Juan las distribuidoras aseguran que la estructura eléctrica que tiene la provincia -en estaciones transformadoras (ET) y redes- está preparada para abastecer el pico de demanda que se espera estos días, y sólo si llegase a producirse alguna falla puntual de un equipo -lo que puede suceder en cualquier momento- podría haber algún incidente. Es más, dicen que aunque se prendieran todos los equipos de aire no se producirán cortes en el servicio por ese incremento de consumo. En todo caso reiteran que como están interviniendo máquinas -como cualquier sistema o proceso- pueden haber fallas de menor o mayor magnitud, de carácter accidental; pero no a causa de un aumento de la demanda. No obstante, piden hacer un uso racional del servicio eléctrico (ver: No saturar la red), al igual que con el agua potable, para evitar inconvenientes. Norberto Patiño, gerente de Ingeniería y Operaciones de Energía San Juan, dijo que a diferencia de lo que ocurre en Buenos Aires que no cuenta con capacidad de líneas y ET para abastecer un aumento del consumo, San Juan sí está preparada y tiene más potencia instalada que la demanda. ""Tenemos muchísima potencia instalada en todos los niveles de tensión, superior a la potencia demandada en el último período, más la tasa de crecimiento esperada para la demanda del período siguiente", aseguró el directivo. Agregó que todo el año se trabajó en el mantenimiento y en el cambio de conductores de equipos, aunque aclaró que "como toda máquina, puede ocurrir alguna falla en los contactos de los conductores o en los transformadores, pero trabajamos todo el año para que eso no ocurra". Patiño tampoco cree que San Juan se vea ""arrastrada" por algún pico de demanda nacional en el sistema interconectado. ""Puede provocar oscilaciones fuertes, pero en general todo el sistema eléctrico argentino es sólido, así que no es de esperarse que eso se produzca", indicó. Desde Distrocuyo, la compañía que transporta electricidad a la provincia desde Mendoza y que también opera la vieja ET San Juan, coincidieron con Energía San Juan en que se puede resistir la ola de calor porque hay suficientes equipos para un incremento de demanda, si no se producen fallas en algún equipo que provoque que salga de servicio. Gustavo Dondero, directivo de Distrocuyo, aseguró que "todas las instalaciones está disponibles, tanto líneas como generadores". Informó que el récord de demanda eléctrica de San Juan se produjo el 20 de diciembre de 2021, a las 15,30 horas, con 553 megavatios (MW) y 38,4 grados de temperatura. Agregó que esta semana se espera romper ese récord y alcanzar mañana o el jueves unos 589 MW. Ayer San Juan ya había consumido unos 50 MW más que el lunes anterior. Federico Torres, desde la distribuidora DECSA en Caucete también aseguró que allí cuentan con el doble de potencia instalada que lo que se consume. ""La demanda máxima del departamento es de 22 MW y tenemos potencia instalada de 44 megavatios, el doble de lo que se necesita". En su caso también advirtió de la necesidad de hacer un uso racional en momentos de altas temperaturas, y a diferencia de Patiño, consideró que si el país demanda mucho más potencia que la que está prevista "puede ocurrir algo".

No saturar la red

Ante la consulta de cómo puede colaborar la población para evitar saturar la red eléctrica estos días de extremo calor, desde las distribuidoras aconsejaron hacer un uso responsable del servicio mediante los siguientes consejos: No exagerar con la temperatura del aire acondicionado, y colocarla en 24 o 26. Además, piden apagar los equipos en habitaciones donde no hay gente, no dejar las ventanas o puertas abiertas, cerrar las cortinas para evitar la transferencia de calor del medio ambiente. También piden abrir lo mínimo posible las heladeras y los freezers.