El martes pasado comenzó a aplicarse el cuarto aumento del 2019 en el valor de las naftas y gasoil en las estaciones de servicios sanjuaninas y del país. El nuevo aumento empujó las naftas a entre 46,30 y 52,66 pesos, aunque en algunas localidades ese precio fue superado.

Pese a que acaban de aumentar las naftas y el gasoil -un promedio del 4% desde el martes pasado- en el sector dicen que aún le falta aplicar un 12% más para equilibrarse al salto que pegó el tipo de cambio y el dólar, por lo que se espera que a fin de mes vuelva a haber un nuevo ajuste en el precio de venta al público.



Analía Salguero, presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan confirmó ayer que para las petroleras, el precio de los combustibles ""aún está atrasado", y por lo tanto; seguirá subiendo en las próximas semanas.



Agregó que las petroleras no se animaron a aplicar un aumento del 12% "que por supuesto el mercado no podría soportar"", pero reconoció que tal como sucedió el año pasado cuando el valor en los surtidores quedó atrasado respecto al dólar, el precio de los combustibles "vuelve ahora a iniciar una carrera alcista", con aumentos constantes periódicamente.



Para decirlo de otro modo, los nuevos aumentos de los que habla la directiva son a causa de lo que ya varió el tipo de cambio, y por lo tanto, son independientes del comportamiento que vaya a tener en el futuro la divisa, así como de los movimientos ascendentes del barril de crudo en el mundo, que obligan a las petroleras a incrementar el precio de los combustibles para mantener su operación y rentabilidad ya que sus principales insumos en un 80 por ciento están dolarizados.



Además se aproxima un nuevo retoque del impuesto interno a los combustibles, que junto a las variaciones de corte con biocombustibles, conforman el tercer y cuarto causal de suba de los combustibles. Salguero explicó que desde mayo del 2018, por ley; la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recalcula ese impuesto en forma trimestral por lo que experimenta un ajuste cuatro veces al año, en base a un valor fijo que se actualiza por la variación del Indice de precios. En marzo fue la última actualización pero como era tan alta se decidió desdoblarlo en dos veces y en las próximas semanas se espera otro impacto en el precio de venta al público, que podría sumarse a los ajustes por el atraso respecto al dólar.



"Volvió a suceder lo del año pasado, cuando el valor quedó rezagado y las naftas y gasoil subían constantemente. Se intentó corregirlo haciendo fluctuar según el valor del tipo de cambio o del barril de petróleo, pero hoy día no puede ser trasladado al ritmo de esos aumentos", reiteró la empresaria.



Con la suba registrada esta semana el precio de la nafta premium trepó hasta 52,66 pesos el litro en la estaciones YPF sanjuaninas (ver infografía) mientras que el gasoil más caro llegó a 51,19 pesos. Axion subió un 6% los precios de sus combustibles, pero ayer equiparó a sus competidoras y los bajó 2%.



Esos aumentos son una gran amenaza para la continuidad del plan de Precios Esenciales que acaba de poner en marcha la Nación, como el programa de Precios Acordados que quiere relanzar en estos días la provincia, ya que se encarecen los costos de la logística y presionan de manera indirecta sobre la inflación general.

El GNC, resiste

A diferencia de lo ocurrido por ejemplo en Mendoza, en San Juan el precio del GNC se ha mantenido quieto a pesar de que han aumentado las tarifas del gas en boca de pozo. Según explicó Salguero, los dueños de estaciones de servicio locales han decidido absorber por el momento los incrementos de este insumo cuyo precio esta desregulado, para mantener las ventas. "La noticia de que aumenta el GNC retrotrae el mercado y cae la venta, y el empresario utiliza el GNC como una forma de que la gente pueda volver a apostar a este producto tan noble", explicó. Respecto a cuanto tiempo se podrá mantener sin retoques, añadió que eso dependerá de cada estacionero, pero que se "intentara mantener lo más posible". De esta forma, en esta provincia el metro cubico sigue rondando los 19,60 pesos, mientras en provincias vecinas como Mendoza hace dos días subió a entre 21,60 y 21,90 pesos.