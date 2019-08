Situación. En los negocios de agroquímicos de la provincia sólo hay consultas, pero no se cierran operaciones hasta que se estabilice el precio del dólar.



Otro de los efectos de la fuerte suba de la divisa norteamericana ha sido en San Juan el freno de las ventas de agroquímicos porque se cotizan en dólares y como esa moneda viene registrando una fuerte escalada por el resultado electoral del domingo pasado, en los negocios del rubro dicen que los productores prefieren esperar hasta que se aclare la situación. El problema es que de persistir esta situación si no se hace una práctica que se avecina, como es la aplicación de herbicidas en viñedos y en el trasplante de plantines de tomate para industria, afectará los futuros rendimientos de esas producciones, según advierten desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

"Las ventas están paradas, no se hacen operaciones", dijo Fernando Montes, desde Agro Soluciones.

En el sector explican que todos los productos que se venden, como fertilizantes y herbicidas, tienen valor en dólares. Y cuando un cliente compra un producto, se le factura al valor de la cotización del día. Por ejemplo ayer, la divisa norteamericana cerró a 59,70 pesos. El problema es que el, desde el viernes, esa moneda subió casi 12 pesos.

La cuestión surge en un contexto muy particular de la vitivinicultura local, porque el kilo de uva se pagó a muy bajos valores y en cuotas y ahora surge el problema del dólar. "Hay mucha preocupación el sector por lo que está pasando", advirtió José "Catuco" Molina, desde la Cámara de Productores Vitícolas.

"Está todo parada, nadie sabe qué hacer", dijo Carlos Ferrer desde Agroconsulta SRL, otro de los negocios del rubro en la provincia.

Por ejemplo la bolsa de urea de 50 kilos cuesta 28,30 dólares, el litro de glifosato 5,30 dólares más IVA, la bolsa de abono 15-15-15 tiene un costo de 25 dólares la bolsa de 50 kilos y el bidón de 20 litros de glifosato, que se emplea para el control de malezas, cuesta 128 dólares, por citar algunos valores de los que se manejan en el mercado.

El problema que se avecina, si el mercado no se estabiliza, es que por ejemplo en el caso de los viñedos, e la salida del invierno y cuando empieza la primavera, es que se deben combatir las malezas y el productor deberá adquirir herbicidas. Si no lo hace, se afectará la futura producción de uva, según advierte Rodrigo Espíndola, especialista en esa producción del INTA. Su colega, Arturo Pechuán, otro ingeniero agrónomo del organismo, mencionó el caso especial del tomate para industria, cuyos plantines empezarán a ser trasplantados en un par de semanas más. "Controlar la basura es importante para que no compita con los plantines y se puedan disminuir los rendimientos", aconsejó el especialista.

Lo cierto es que por estos días, en las casas del rubro en la provincia sólo hay algunas consultas y los clientes han desaparecido, a la espera de que los vaivenes de la economía se calmen y puedan tener una certeza de los valores a los que pueden adquirir los productos.

Enfermedad

85 Es el precio en dólares del litro de un fungicida, que se usa para combatir la enfermedad del oídio en las vides, que puede llegar a reducir la calidad de la uva.