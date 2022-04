El problema del faltante de gasoil sigue sumando complicaciones en San Juan. Desde el sector del transporte de cargas sostienen que la escasez de combustibles demora los fletes a los lugares de destino y que la situación impacta en los costos de la actividad. A eso se sumó que sectores vinculados a la actividad productiva en San Juan, como viñateros y chacareros, dicen que en algunas estaciones de servicio les empezaron a cobrar sobreprecios. Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles lo negaron, aunque reconocieron que tienen problemas para abastecer a los clientes.

"A mis camiones no les ha pasado, pero colegas de otras empresas han tenido que pagar sobreprecios para conseguir gasoil en provincias como Córdoba y Santa Fe", dijo ayer José Maldonado, titular de la Unión Propietarios de Camiones en San Juan (Uprocam). Y contó que como no consiguen llenar los tanques de las camiones, tienen que ir haciendo recargas en las estaciones de servicio del camino y eso demora los viajes. "Un flete a Buenos Aires, que tarda normalmente 20 horas, se puede llegar a alargar hasta las 48 horas", contó el dirigente. Y la situación les genera costos adicionales por sueldos y viáticos de choferes y demoras excesivas en llegar a destino, con la queja de los clientes.

El precio del Diesel 500 en San Juan cuesta 107 pesos y el Infinia Diesel está en 136,50 pesos en las estaciones de la petrolera YPF, que es la mayoritaria en el país. Pero Maldonado contó que en otras empresas pagaron hasta 180 pesos por litro en otras provincias con tal de llegar a destino.

A esta situación se sumó que, según dijeron viñateros y chacareros, que prefirieron mantener en reserva sus nombres porque cargan en estaciones de servicio locales y temen represalias, que en la última semana les empezaron a cobrar sobreprecios de 5 a 6 pesos por litro para llenar los tanques de los camiones o los tachos de 200 litros para hacer andar los tractores. Un tractor grande consume hasta 100 litros por día y en época de siembra en las chacras el consumo es alto.

"No tengo conocimiento de que haya sobreprecios", expresó Analía Salguero, titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan. Y agregó que "no hay garantía de abastecimiento, incluso hay provincias que llevan 48 horas sin producto". Por ese motivo incluso desde el sector de los transportistas hay una amenaza de paro para la próxima semana con cortes de ruta si no se garantiza que haya suficiente combustible para la cosecha de granos y se terminan los sobreprecios.

Bernardo Turcumán, integrante de la cámara, expresó que "no conocemos ningún caso de sobreprecios, aunque se habla de algunas picardías en las provincias del norte argentino". El dirigente dijo que siguen los cupos para poder abastecer a todos los clientes.



Naftas caras

Un informe de la Secretaría de Energía de la Nación reveló que con el último incremento de marzo pasado, y mientras en marzo del 2019 San Juan estaba en el segundo puesto en un ranking nacional de las provincias con las naftas más caras del país, ahora pasó al tercer puesto, que comparte con San Luis.

La Súper quedó en $116,1 y la Premium en $142,8, apenas por debajo de los valores que tienen en Misiones y en Córdoba, pero lejos de Tierra del Fuego, la que tiene los precios más bajos de la Argentina. La provincia con valores más altos es Misiones, que se encuentra un escalón por encima del resto debido a la fuerte demanda que se produce por parte de los automovilistas extranjeros. En el extremo opuesto está Tierra del Fuego, que no tributa el IVA sobre las naftas.