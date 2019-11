El menor crecimiento de los precios en comercios y supermercados, a causa de la caída de ventas, es lo que dicen que impulsó que la inflación este mes en San Juan no superará el 3%.

Hoy el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE) dará a conocer el dato de inflación de octubre en la provincia de San Juan, y en el Gobierno esperan que sea menor al 3%, lo que implicaría una fuerte desaceleración luego del alza que mostró el mes pasado.

En septiembre el organismo oficial local midió un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 5,7% en San Juan. De confirmarse el dato; el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de este mes en la provincia quedará ubicado sensiblemente más abajo al que midió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el país en igual periodo: la inflación nacional subió 3,3% en octubre con relación al mes anterior y acumula un alza de 42,2% este año, según informó el organismo oficial la semana pasada. También será bastante menor que el costo de vida medido en Cuyo por el INDEC que para el periodo mencionado fue del 3,7%. Fuentes del área donde se realizan los cálculos estimaron que el mes pasado los precios no crecieron tanto en la provincia debido a la fuerte retracción del consumo por parte de la población. Los comercios y supermercados, al no registrar ventas, no subieron los precios para no dejar de vender y poder afrontar los costos fijos ante una fuerte caída en el consumo.

Ese dato ya fue advertido por el comercio local, que pese a las estrategias que implementa no logra revertir la tendencia a la baja que registra en su facturación. La Cámara de Comercio de San Juan informó hace poco que las ventas en el mes de octubre cayeron un 10% en la provincia, y que el descenso hubiera sido peor si no hubiese sido por las ventas del Día de la Madre y algunos eventos que se realizaron en la provincia. El titular de la entidad, Hermes Rodríguez; dijo que se observó una fuerte restricción en los materiales de construcción, consumo de alimentos y la venta de electrodomésticos. Además, en cadenas de supermercados consultadas explicaron que la mayoría del stock se movió a fuerza de generar cada vez más promociones y resignar rentabilidad.

De todos modos, una desaceleración similar ocurrió en todo el país, teniendo en cuenta que los índices de inflación que midió el INDEC fueron del 5,9% en septiembre y del 3,3% el mes pasado. El organismo también informó que se vio impulsada, en gran medida, por los menores aumentos en el rubro alimentos.

En el acumulado del año San Juan tuvo hasta el mes pasado un 39% de inflación, y sobrepasaba a la de la Nación. Habrá que ver hoy con el nuevo índice si el resultado se revierte.



Regreso de índices

El mes pasado, tras 12 años sin difundirse, el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE) de San Juan comenzó a publicar la inflación de la provincia. Lo hizo en un acto presidido por el gobernador Uñac. Allí se anunció que todos los 20 de cada mes se difundirá el Indice de Precios al Consumidor



Qué se mide

El IPC sanjuanino está conformado por 557 productos integrados en 12 divisiones, y toma como base el relevamiento de 18.000 precios entre enero y diciembre del 2018 (año base). Se han medido desde alimentos y bebidas, hasta vestimenta y salud, y servicios como luz, agua, transporte y comunicación



Objetivos

El IPC es un indicador que medirá los cambios en el tiempo del nivel de los precios de los bienes y servicios adquiridos para consumo por los hogares residentes en la provincia de San Juan. A partir de la consolidación del índice se buscará calcular nuevos indicadores como el costos de construcción y precios mayoristas.