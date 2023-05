Mientras que en Mendoza, por el beneficio cambiario, se viene registrando un fuerte movimiento de chilenos que llegan a hacer compras de mercadería y vuelven con los bolsos cargados, no ocurre lo mismo en San Juan. Fuentes del sector comercial y supermercadista lo atribuyeron, por un lado, a que hasta la provincia no llegan vuelos del vecino país. Y por otro lado a que si bien el Paso de Agua Negra está en buenos condiciones, no es una ruta pavimentada que permita un viaje rápido y seguro. No obstante, algunos llegan a comprar en los súper y de los comercios llevan sobre todo artículos de perfumería y de higiene personal.

"Es una lástima que a San Juan todavía no lleguen vuelos desde Chile", dijo Marcelo Quiroga, desde la Cámara de Comerciantes Unidos. Y agregó que tampoco se ven en el centro de la ciudad muchas patentes de autos del vecino país. No obstante, explicó que los pocos que llegan buscan alimentos enlatados, artículos de perfumería e higiene personal, como champú, pasta dental y jabones.

Desde Café América, el gerente comercial, Jorge Casas, explicó que en las playas de estacionamiento de los negocios de la cadena ven muy pocas patentes chilenas. "Hay muy pocas operaciones y la verdad es que es una lástima porque le vendría muy bien a la provincia", sostuvo.

La mayor demanda está concentrada en paquetes de fideos, packs de salsas de tomate, arroz, aceite y aderezos, principalmente.

Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles, Analía Salguero dijo que hay poco movimiento de chilenos cargando naftas en las estaciones de servicio. Atribuyó la escasa presencia de trasandinos en San Juan, según su opinión, "a que no hay vuelos, como sí ocurre en Mendoza, y a que la ruta a Chile no está pavimentada".

En cambio, en Mendoza el movimiento de chilenos en supermercados y comercios es considerable. Al punto que para la Semana Santa el paso internacional por Mendoza se transformó en el segundo más importante en el país, después de Ezeiza. "Cerca de 28.000 viajeros, 18 mil personas que ingresaron a la Argentina y 9.500 que salieron hacia Chile, en sólo tres días", dijo el Jefe del Centro de Fronteras y Coordinador del Paso Internacional, Justo José Báscolo, según publicó el diario Clarín.

Además de alimentos, los chilenos compran medicamentos y productos de perfumería y limpieza, como champú, desodorante, dentífrico y jabones. Incluso, según datos de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria y Turismo de Mendoza, registran un incremento de las ventas en perfumerías y farmacias, debido a la demanda de los visitantes de Chile.

Los visitantes del vecino país están interesados en todo lo que puedan gastar dentro de los límites de 300 dólares de franquicia.

Desde la Cámara de Comercio de San Juan, Leonardo Borgogno aclaró que "desde ya que en San Juan no se ve el movimiento que sí se registra en Mendoza. En mucha menor escala vemos alguna que otra patente chilena. Pero no se nota en el movimiento de operaciones".

En Mendoza es tan importante el movimiento que hasta hay empresas que ofrecen a los ciudadanos del otro lado de la cordillera visitar esa provincia con un "tour de compras". Les incluye una opción para cambiar su dinero a pesos argentinos y visitas a los supermercados mayoristas ubicados en esa provincia.

Entre las recomendaciones aparecen que no deben superar el límite de 300 dólares en compras. Además, sólo pueden comprar 2,5 litros de alcohol, notebooks, celulares, medicamentos y hasta dos cartones de cigarrillos por cada mayor de 18 años.

Asimismo, las autoridades chilenas controlan que no se realicen compras con "fines comerciales". De manera en que, si por ejemplo, una persona llevara packs enteros de mercadería, puede ser retenida en la aduana.

Paso internacional

86 Es el promedio de vehículos que vienen de Chile a San Juan por el camino de Agua Negra, según datos oficiales de las últimas tres semanas. En ese lapso llegaron poco más de 200 personas, aunque con poco movimiento comercial.

> El movimiento por Agua Negra

Aunque esta temporada registra el récord de ser la que más tiempo ha permanecido abierto el Paso Internacional por Agua Negra de los últimos 9 años, el movimiento tanto de vehículos como de personas no es tan importante como en Mendoza con Los Libertadores.

En San Juan, en las últimas 3 semanas se ha registrado el ingreso de un promedio de 86 vehículos por semana, con poco más de 200 personas.

Gracias al buen clima en la cordillera, con escasa precipitación de nieve, estiman que el paso puede llegar a estar abierto hasta el 20 de mayo, aproximadamente.

En el 2014, el camino permaneció habilitado hasta el 29 de mayo.