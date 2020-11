A raíz de la crisis hídrica que atraviesa la provincia, se sigue consumiendo más agua de la que ingresa por el río, y sólo en el último mes las reservas de los diques sanjuaninos han bajado 20%. De continuar con ese ritmo de consumo el agua almacenada alcanzará sólo para cuatro meses más, hasta marzo. Ante ese escenario la expectativa es que el río San Juan traiga más agua en los meses de más calor, y que ayude a paliar la situación, pero eso es algo que hasta ahora no está ocurriendo: se había pronosticado un escurrimiento de 31 metros cúbicos por segundo (m3/s) para el mes de noviembre y sólo está escurriendo 21 m3/s, es decir, un 32% menos. Para el director de Hidráulica, Oscar Coria, la situación es "gravísima" y dijo que así se los planteó ayer a los presidentes de las Juntas de Riego y los inspectores de riego de la provincia. Fue en una reunión -la primera con el nuevo titular de la repartición- que se realizó ayer a la mañana en el salón Camus del Centro Cívico, adonde se citó a los regantes para explicarles los motivos por los cuales el organismo redujo dos puntos la distribución de agua para riego. Actualmente los canales de regadío entregan 30 m3/s en lugar de 32 m3/s, y esa merma había desatado malestar entre algunos regantes que necesitan en estos momentos más agua para los cultivos. Coria contó a DIARIO DE CUYO que la realidad de la situación hídrica de la provincia es que desde hace años que se viene consumiendo más agua de la que ingresa y eso impactó en el nivel actual de reservas de los embalses. ""Hace tres años el nivel de reservas lo teníamos en 1.100 hm3 y esta temporada iniciamos con 250 hm3. En octubre consumimos 50 hm3 y noviembre queda con 200 hm3. Y si seguimos consumiendo al mismo ritmo en cuatro o cinco meses consumimos todo", advirtió. Agregó que esto se lo quiso explicar a todos los regantes para que conozcan el agravamiento de la sequía. El funcionario minimizó también la baja de un par de puntos del coeficiente de riego -"no es mucho, ni es el más bajo de la historia", dijo- e indicó que es un valor que antes ya se había ocupado y había funcionado bien para los productores. No obstante dijo que en la repartición son conscientes de que la merma puede causar algunos inconvenientes y por eso ayer propusieron a los regantes trabajar para solucionarlos de otro modo -regular compuertas, limpieza de ramos, etc.-, en lugar de aumentar la distribución en forma generalizada. Las partes han quedado comprometidas en contactarse más asiduamente para ir monitoreando la situación. "La verdad que nosotros deseamos que el río traiga más agua pero no está acompañándonos con lo pronosticado, hay algunas variaciones", dijo Coria al informar que en noviembre el principal cauce de la provincia está escurriendo 10 m3/s menos que la estimación oficial. El objetivo de Hidráulica es que en la actual temporada 2020/2021 se logre acumular "algo" de reservas en los diques porque si bien este verano es difícil, la gran preocupación es tener que afrontar la próxima temporada 2021/2022 con cero agua almacenada. "La problemática es gravísima" advirtió Coria, quien agregó que los productores que asistieron al encuentro tomaron la exposición con bastante responsabilidad y preocupación.

Ayer la reunión de los presidentes de juntas de riego e inspectores de la provincia se hizo en el salón Camus para respetar el distanciamiento.

Sumarán más pozos de riego

Actualmente el gobierno cuenta con 15 perforaciones funcionando de las cuales 10 están en el Parque Sarmiento y 5 en el Canal del Norte. El Director de Hidráulica dijo que próximamente se van a incorporar otras 31 perforaciones, en un plazo de entre 5 y 6 meses. De esa forma San Juan podrá contar con 4,5 metros cúbicos por segundo de agua (m3/s) una vez que estén los 41 pozos en actividad. En este momento las perforaciones de Hidráulica suministran 1,5 m3/s. "Estamos tratando de hacerlo lo más pronto posible", dijo Coria. El funcionario agregó que la repartición está realizando varias obras de mitigación de pérdidas, entre las cuales mencionó una pérdida que se está arreglando en el dique Ignacio de la Roza.

En los embalses

200 son los hm3 de agua de reserva en los diques. Teniendo en cuenta que en octubre se consumieron 50 hm3 de las represas, la provisión alcanza hasta marzo próximo.