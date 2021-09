A pocos días de celebrarse el Día del empleado mercantil, en San Juan hay diferencias entre el sindicato y la Cámara de Comercio de la provincia respecto a si habrá o no atención el día lunes.

A principios de mes se informó que la fecha de celebración por el Día del Empleado de Comercio del domingo 26 se trasladaba al lunes 27 de septiembre. La celebración está estipulada por ley Ley 26.541 y el traslado fue acordado por los representantes de la Federación de Empleados de Comercios y Servicios (Faecys) y los empresarios nucleados en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca).

Sin embargo, en San Juan la fecha recrudeció la vieja disputa entre el SEC y la CCSJ. Es que la entidad que nuclea a los empresarios pretende que la atención sea normal argumentando que ante el escenario de crisis y baja rentabilidad no pueden tener menos días de venta al público. Del otro lado, el sindicato manifestó que las persianas de los locales permanecerán cerradas y se hará respetar el día de descanso que establece la ley. "Lo que dicen no tiene sentido, a esta altura del mes no se vende casi nada y no tendrán más pérdidas de las que ya tienen. Están queriendo desconocer un acuerdo que firmaron las entidades de las que son parte", dijo molesta la sindicalista Mirna Moral.

Desde la Cámara de Comercio de San Juan informaron que esperarán a una reunión en la Subsecretaría de Trabajo para informar sobre la atención al público del día lunes, pero desde el sindicato dieron por cerrada la discusión y afirman que los trabajadores tendrán asueto. "Presentamos una nota informando que se trata de una ley nacional y que hay que cumplirla", sentenció Moral.