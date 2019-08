La abrupta suba del dólar ayer complicó también a los viajeros que realizaron compras en el exterior con tarjeta de crédito y tienen saldos que vencerán en estos días. Algunas claves para entender el fenómeno.

¿Crédito o débito?

Si uno tiene saldo en la cuenta, convienepagar siempre con tarjeta de débito para asegurarse el tipo de cambio del día. Antes de viajar, hay que indicarle al banco de qué cuenta uno quiere que se le debite la compra, si de la caja en pesos o en dólares (en ambos casos hay que tener los billetes en el banco).

Qué valor del dólar toma la tarjeta

Las compras que se hacen en el exterior, aunque se hagan en otras monedas que no sean dólares (por ejemplo reales o pesos chilenos), se terminan facturando en dólares. Cuando se produce el vencimiento de la tarjeta, pueden ser pagadas en dólares billete o en pesos al tipo de cambio que haga el banco emisor de la tarjeta.

Es decir, la tarjeta toma el valor del dólar del día de pago del resumen de la tarjeta, y no el valor del dólar del día de la compra ni el del día del cierre del resumen.

Por ejemplo, si hice una compra en dólares el 21 de marzo, la tarjeta cierra el 1 de abril y la fecha de pago es el 10 de abril, el valor que se tomará para cancelar esos dólares será el del 10 de abril.

¿Se puede pagar en dólares?

Sí. Si el cliente tiene dólares en su cuenta, puede utilizarlos para pagar los gastos realizados con su tarjeta en esa moneda.

¿Se puede elegir pagar en pesos?

En algunas tiendas en el exterior o sitios de comercio electrónico por ejemplo en PayPal o Amazon, al momento de pagar con una tarjeta, el cliente puede elegir si ese consumo es ingresado en dólares o en pesos.

Si se elige esa última opción, la operación se hace automáticamente e ingresa al resumen de la tarjeta en moneda local. Si bien suele tomarse una cotización del dólar más alta, permite asegurar el pago en pesos sin depender de un futuro salto del dólar. Es un acuerdo que tiene cada comercio con los plásticos, por eso no es en todos.

¿Se puede adelantar el vencimiento?

Algunos bancos permiten anticipar el pago de la tarjeta de crédito, aunque no haya vencido. Sin embargo, hay que esperar que la compra sea liquidada. Se pueden hacer pagos anticipados, pero si la tarjeta no cerró esos pagos van a cancelar las compras en pesos. Una vez que cierra la tarjeta, si se hace un pago en dólares, se cancela la deuda, aunque no haya vencido.