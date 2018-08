Tras la polémica que se había generado cuando Ecogas distribuyó entre los usuarios de la provincia facturas con consumos estimados con importes que hasta triplicaban pagos anteriores por no haber podido realizar las lecturas en los medidores, ahora confirmó que esas boletas no deben ser pagadas y que se las van a refacturar. En aquellas situaciones en las que los consumidores ya hayan abonado y sea un importe mayor, les van a bonificar la diferencia con la próxima facturación, que llegará a partir de septiembre. La medida, que comprende unos 1.500 casos en San Juan, fue comunicada ayer a la Cámara de Diputados luego de una reunión que tuvo lugar el viernes pasado con legisladores nacionales y provinciales. Un dato importante es que a ningún cliente le pueden cortar el servicio mientras se lleva adelante el trámite.



El conflicto comenzó cuando a principios de este mes los usuarios del gas en la provincia, que son 110.000, empezaron a recibir boletas en las que, en lugar de la medición que debe hacer Ecogas cada dos meses, aparecían consumos estimados, incluso con montos exorbitantes de hasta 20.000 pesos en algunos casos. Fue porque la empresa tiene tercerizada la lectura de los medidores y la contratista no había podido realizar todas las constataciones. Como el problema fue cobrando fuerza por la queja de los usuarios tomaron intervención los diputados nacionales Walberto Allende, Graciela Caselles y Florencia Peñaloza. Junto a legisladores provinciales promovieron una reunión en la Cámara de Diputados local. En ese encuentro participaron el director de Operaciones y Finanzas de Ecogas, Daniel Rivadulla, y el gerente de Relaciones Institucionales del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Claudio De la Fuente. El primero explicó que la posibilidad de realizar una estimación del consumo está prevista en el reglamento del servicio y que se da cuando no pueden acceder al medidor. Además señaló los casos detectados representaban el 0,4% de la facturación de la compañía de enero a julio de este año. Y que en poco más de 1.100 casos, el consumo real había sido superior al estimado. Por su lado, el representante de Enargas consignó que el organismo había iniciado el procedimiento para cobrarle una multa a Ecogas por la facturación con consumos estimados. Fue luego de una auditoría en la que habían detectado que hubo una "inusual" cantidad de boletas de ese tipo en San Juan. Según es habitual en esos casos, para que se concrete el cobro de la multa, que es una sanción económica que todavía no está calculada, Ecogas debe hacer un descargo y si la respuesta no satisface a Enargas, se aplicará en la práctica. Hasta ahora, todo indica que la sanción se hará efectiva.



Una cuestión en la que se hizo mucho hincapié en la reunión es que mientras está el reclamo pendiente, el usuario no debe pagar y no se le puede cortar el servicio. Ahora quedó confirmado que Ecogas va a refacturar las boletas estimadas y si hay casos en los que el usuario pagó de más, le será bonificado con las boletas que llegarán a partir de septiembre.

La Defensoría



Por pedido de los propios usuarios del gas (foto), preocupados por las boletas que les están llegando con lo gastado en el invierno, a lo que se sumó el problema de los consumos estimados, el defensor del Pueblo, Julio César Orihuela (el centro en la foto), acompañado por abogados del organismo, realizó ayer en la mañana una constatación de la situación en las oficinas de Ecogas de la avenida Central. Fue recibido por el líder del centro operativo San Juan, Gastón Urtega, y por la gerente de Atención al Cliente, Analía Gsponer. Los directivos le comunicaron la decisión de refacturar las boletas de aquellos consumidores a los que no les pudieron hacer la toma de los medidores y además le informaron que se había dispuesto reforzar los puestos de atención al público, debido a la gran cantidad de usuarios que concurren diariamente para consultar por sus facturas.

Hay más casos

Panorama similar

San Juan no es la única provincia donde Ecogas ha tenido inconvenientes con los usuarios por haber emitido facturas estimadas. Según fuentes de la compañía se han dado situaciones similares en San Luis y Mendoza.