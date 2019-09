Kulfas brindó ayer una conferencia a decenas de empresarios locales y nacionales y funcionarios que llegaron al Tercer Coloquio Industrial desarrollado en la provincia de San Juan.

Matías Kulfas, uno de los principales economistas que asesoran al candidato Alberto Fernández, y que se supone tendrá un lugar destacado en su equipo si llega a ser Presidente de la Nación, anticipó ayer que entre las medidas del plan de reactivación del país está la de dar un trato preferencial a las pymes que están alejadas del puerto, como son las cuyanas. En una entrevista exclusiva con DIARIO DE CUYO, al preguntarle sobre la existencia de un plan para esta región, dijo que el equipo económico planea ""un fuerte impulso a economías regionales", y mencionó establecer "compensaciones" impositivas para achicar las asimetrías existentes con otras producciones más cercanas a los puertos del Atlántico. Kulfas dijo que Argentina, por su conformación histórico-estructural, tiene muchas regiones con costos más elevados por las distancias, y que por eso ""amerita que sus pymes tengan mecanismos de compensación". ""Si no se genera esto, se está fortaleciendo una asimetría que cuesta mucho superar", advirtió al referirse a las producciones agrícolas y agroindustriales de las zonas extrapampeanas.



Al consultarle sobre qué tipo de medidas se estaban estudiando, mencionó como posibilidad volver a imponer el decreto 814/01, que establecía hace unos años un esquema de compensaciones de aportes patronales con el IVA, de acuerdo a la distancia del puerto que estaba ubicada la pyme. ""Ese decreto 814 hacía algunas contribuciones. Hay que estudiar ese tipo de mecanismos como para volver a imponerlos", aseguró.



El especialista, que se desempeñó como subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, director del Banco de la Nación y gerente General del Banco Central; estuvo ayer en San Juan invitado por la Unión Industrial de San Juan a la celebración de su 40 aniversario. En la mañana y luego de reunirse con el gabinete provincial en el Ministerio de Hacienda, se encontró con el Gobernador Sergio Uñac. Por la tarde, justamente por ser una de las piezas clave del equipo económico del candidato del Frente de Todos, se convirtió en uno de los oradores más esperados en el Tercer Coloquio, en un panel especial donde habló de ""Los desafíos económicos para la Argentina".



En su mirada respecto al tratamiento que debe tener las economías cuyanas respecto a la carga tributaria Kulfas reiteró que sus pymes ""no pueden tener la misma carga impositiva que una que está al lado del puerto". Dijo que muchas zonas del interior del país han generado nuevas industrias y empleos y que esas economías regionales pueden recuperarse ya sea con políticas de infraestructura como el túnel de Agua Negra (ver Entrevista) que le den la posibilidad de salir al Pacífico y aumentar las exportaciones, y sumándoles estímulos financieros y compensatorios. ""La verdad que creo que no hay nada más desigualador que tratar como iguales a quienes no lo son. No podemos pensar que una provincia alejada del puerto, que tiene costos muchos más altos por la lejanía, tiene que tener la misma carga impositiva o laboral que una que no lo está", opinó antes de reiterar que uno de los problemas que ha planteado la industria es la restitución del decreto mencionado. ""Son temas que hay que revertir, repensarlos. Será ese decreto o algo parecido, habrá que conversarlo en una mesa de acuerdo para ver dónde están los elementos que permitan recuperar esas herramientas que compensen esa asimetrías que tienen las economías regionales", aseguró.



Justamente los industriales sanjuaninos vienen insistiendo con el reestablecimiento de esos beneficios regionales que fueron eliminados por la gestión macrista en la última reforma tributaria. Incluso quedo plasmado el pedido en un documento federal de la Unión Industrial Argentina emitido el pasado 12 de abril.