El dólar anotó su quinta suba al hilo este lunes y generó una gran preocupación, sin embargo el economista Eduardo Coria Lahoz dijo que el incremento no impactará en el corto plazo en los precios.

“Hasta que el dólar no llegue a 40 pesos (está casi en $39,50), las subas no van a impactar en los precios. Ya hubo aumentos cuando la divisa norteamericana estuvo a $40, pero no han vuelto a bajar, por eso hay un colchón de cobertura por devaluación”, explicó en diálogo con Diario de Mediodía de Radio Sarmiento.

En el mismo sentido, el economista argumentó que “si el peso se sigue devaluando, es probable que haya un ajuste, que estará en directa relación con el mercado de referencia. Hay mercados que tienen margen para subir y otros no, porque el consumidor deja de comprar y va por un bien sustituto”.

Por último, Coria Lahoz sostuvo que “a partir de allí, no es de esperar que haya una transferencia directa en precios, sino que puede ser selectiva. En Argentina, las devaluaciones nunca se han transferido a precios al 100%”.