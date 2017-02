La celebración del Día del Bombero, que tendrá lugar el próximo 14 de marzo, no pasará desapercibida para estos servidores públicos en la provincia. Es que ese día será inauguradas las nuevas dependencias que funcionarán en Mendoza antes de Benavídez, casi en el límite con Chimbas.



Se trata de una moderna construcción de 5.100 metros cuadrados, que tuvo un presupuesto de 71,9 millones de pesos. El ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, confirmó que ya están ocupados en el traslado del mobiliario y del equipamiento, para que esté todo listo para esa fecha.



Por el diseño y las comodidades con las que contarán las nuevas dependencias, en las que también funcionarán la Policía Ecológica de la provincia, son consideradas las más modernas de Sudamérica, según sostienen los entendidos.



La obra comprende un total de 5 módulos diferentes, cuyos edificios se asientan en un terreno que necesitó de 6.000 camionadas de material clasificado para la base.



El nuevo cuartel contará con una perforación propia para obtener el agua necesaria para abastecer tanto a las autobombas, como a una pileta que servirá para las clases de entrenamiento de buceo y para riego del predio.



Actualmente, los bomberos realizan sus prácticas en las piscinas del complejo El Palomar de la Universidad Nacional de San Juan. Una de ellas, la cubierta, es de 25 metros de largo por 12,5 de ancho, con una profundidad máxima de 2 metros. La del flamante edificio tendrá 8 metros de largo, por 4 de ancho y 2,5 de profundidad.



El predio poseerá, además, un Salón de Usos Múltiples (SUM) para conferencias, oficinas para biblioteca y museo, lugares de esparcimiento, dormitorios para las guardias nocturnas, consultorio médico, gimnasio y amplios espacios para la circulación y el resguardo de las autobombas.



El sitio elegido no fue una casualidad sino que, por el contrario, tiene accesos a la calle Mendoza y salidas directas de las autobombas a la calle Mary O. Graham, para poder dar una rápida respuesta en casos de siniestros.



El departamento de Bomberos fue creado en 1924 y en sus inicios funcionó sobre calle Tucumán, entre Santa Fe y Córdoba. Tras el terremoto de 1944, las instalaciones fueron trasladadas hacia el predio actual, en Aberastain entre San Luis y avenida Libertador. Esa dependencia ha venido funcionando en una especie de hilera de casillas de emergencia que fueron edificadas luego de que el sismo arrasara con la ciudad.



Una novedad que contó el ministro Baistrocchi es que 3 miembros de la fuerza viajarán en los próximos días a Escocia, para asistir a un curso de perfeccionamiento sobre técnicas para combatir fuego.



Para el destino del terreno que quedará disponible a partir de marzo en una esquina muy cotizada de la ciudad se han manejado distintos proyectos. Desde la construcción de un hotel 5 estrellas hasta un complejo de viviendas de un poco más de calidad que las viviendas del IPV, pensadas para la clase media. Pero lo cierto es que por ahora no tiene un fin definido.