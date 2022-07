Para el próximo 15 de julio está prevista una nueva audiencia de revisión tarifaria de la luz, la segunda del año, convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en la que se va a definir qué porción de la factura va a tener subsidio oficial, es decir que los usuarios de la provincia tendrán un incremento, pero todavía no se sabe de cuánto. Será para los consumos a partir del 23 de julio y que impactará en las boletas que empezarán a llegar en septiembre. Al igual que la que tuvo lugar el 9 de febrero pasado, será virtual y encabezada por el presidente del organismo, Oscar Trad.

Cristian Pelusso, gerente del EPRE, dijo ayer que el monto del subsidio a la tarifa se definirá en la audiencia, aunque la palabra final la tiene el Gobierno oficial. Sobre el tema, la ministra de Hacienda, Marisa López, sostuvo que "todavía no lo hemos analizado".

Es que existe un fondo de contención tarifaria, que surgió a partir de la Ley 27.591 (Presupuesto Nacional 2021), que estableció un Programa Especial de Créditos para aquellas distribuidoras sin deuda con CAMMESA al mes de septiembre de 2020. En San Juan tanto Energía San Juan como la DECSA, que hace la distribución de la energía en Caucete, estaban al día con sus compromisos a ese momento.

En el programa quedó acordado que esos beneficios fueran trasladados a los usuarios y destinados a la contención de tarifas, a subsidiar mejoras en las condiciones de los planes de pago, deudas de los vecinos en condición de vulnerabilidad económica y a la ejecución de obras de infraestructura para mejorar la seguridad del abastecimiento eléctrico.

Haciendo un poco de historia, hay que señalar que desde el 23 de enero pasado al 31 de marzo el subsidio a los usuarios fue total en la provincia, del orden del 13%, es decir que no vieron incremento en las boletas. A partir del 1ro de abril, el subsidio fue del 3%, es decir que ya hubo un incremento, que se extendió hasta el 30 de junio, en otras palabras, hasta que finalizó el primer semestre. Ahora, en la nueva audiencia del 15, se definirá qué porción de las boletas se va a subsidiar, porque hay fondos del programa especial. Pero queda por definir de cuánto será el beneficio. No está confirmado todavía, pero se estima que la ayuda no va a ser total, es decir que algo tendrán que afrontar los usuarios.

Según el gerente Pelusso, la audiencia se hará el 15, pero habrá que esperar la resolución del organismo para tener una definición, que resultará del análisis de los números.

Mientras tanto, hay que aclarar que con las boletas de agosto llegará un incremento del 9% en promedio, dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación. Es en la porción que corresponde a la generación y transporte de la energía, que define el Gobierno nacional. La distribución, en cambio, es la que hacen Energía San Juan y DECSA y que se define en una audiencia con la participación de los interesados, incluidos, por ejemplo, representantes del Ejecutivo provincial, del Legislativo, Defensoría del Pueblo, y entidades como las Amas de Casa, Cámara Vitivinícola, Viñateros, CGT y el Sindicato de Luz y Fuerza.

La secretaría nacional dispuso, por resolución, "Precios Estacionales de la Energía Eléctrica" (PEST), con vigencia desde el 1 de junio al 31 de octubre de 2022, de aplicación en todo el territorio argentino.

Según la decisión, ese 9% es para los usuarios residenciales, pero desde el 1 de junio pasado el incremento es del 18% para comercios y el sector de las pymes. En cambio, para los grandes consumidores, como el sector de las caleras, industrias plásticas y que procesan papel, la suba oscila entre el 45% al 60% y tiene vigencia desde mayo pasado.

Ahora habrá que esperar a ver qué pasa con la audiencia del 15 y la definición de la ayuda proveniente del fondo especial.

> Segmentación de las tarifas

Una cuestión que está pendiente para implementar es la llamada segmentación de las tarifas, un programa para otorgar subsidios a la luz y el gas, según los aspectos socio-económicos de cada hogar. Según las cifras que manejan en el Ministerio de Economía de la Nación, aproximadamente el 10% de la población dejará de estar subsidiada. Es decir, que el 90% restante tendrán algún tipo de subsidio, sea total o proporcional. Para determinarlo, se evaluarán los ingresos y patrimonio.

Con esta medida, impulsada por el equipo vinculado al ministro de Economía, Martín Guzmán, cerca del 10% de la población pasará a pagar la tarifa plena. La medida impactará en zonas consideradas como "polígonos de alta capacidad de pago en base al valor del metro cuadrado".

Además, en ese segmento que dejará de percibir un subsidio están todos aquellos que ganen más de $333 mil, el equivalente a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar compuesto por cuatro integrantes, que en abril fue de $ 95.260 cada una.

También serán excluidos de la tarifa subsidiada quienes sean propietarios de 3 o más inmuebles, tengan 3 o más vehículos de menos de cinco años de antigüedad, o sean dueños de aviones o embarcaciones de lujo.