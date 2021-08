La puesta en marcha del plan Ahora 30, que permitirá comprar productos pagando en dos años y medio cayó bien en algunos sectores comerciales que creen que se reavivará la venta, pero otros lo miran con desconfianza. Entre los primeros se encuentra la Cámara de Comercio de San Juan, que dirige Hermes Rodríguez, quien dijo que "cualquier alternativa que exista para incentivar el consumo es buena". En cambio Dario Minnozzi, presidente del Centro Comercial de San Juan dijo que no es una medida de fondo que necesite el comercio para levantar cabeza tras un año con caída de ventas sostenidas, y que si bien puede generar alguna oferta, no moverá la aguja cuando los problemas son otros. Un par de economistas consultados afirman que hay que tener precaución al endeudarse a largo plazo y mirar la "letra chica" que es el interés total que hay que pagar (ver recuadro). El lunes el Gobierno nacional oficializó un nuevo acuerdo con los bancos y lanzó el Ahora 30, es decir la posibilidad de comprar hasta en 30 cuotas con tarjeta de crédito. El interés que pueden cobrar los comercios al cliente por esa financiación es de hasta 40,18% según informa la página oficial del Ministerio de Desarrollo productivo en el sitio: argentina.gob.ar. El plan con esa cantidad de cuotas estará enfocado específicamente a la compra de productos de "línea blanca", como cocinas, heladeras, lavarropas y lavavajillas. En el mismo marco se suma el Ahora 24, y siguen el 18 y 12, y todos estarán vigentes hasta el 31 de enero de 2022. Rodríguez rescató tres aspectos positivos del plan de 30 cuotas. Uno es que sirve para comprar artículos con componentes importados atados al alza del dólar, por lo cual tienen precios muy caros comparados con un sueldo promedio de un empleado y la única manera de adquirirlo es con financiación larga. "Una heladera o lavarropas vale $80.000 y un sueldo promedio ronda los $50.000. Un empleado no puede comprar de contado, o en dos o tres cuotas", dijo. Respecto al interés opinó que a pesar de ser "una cifra escalofriante", es "barato" en Argentina con una inflación que rondará el 45% este año. También destacó que al extenderse hasta enero, favorecerá las ventas de fin de año y Reyes cuando hay mayor dinero circulante. Dario Minnozzi en cambio cuestionó el programa. "Es una medida de administración y de gestión, no una medida de fondo. Forma parte de medidas aisladas que no conducen a nada. Otra administración más de la pobreza que no lleva a ninguna solución definitiva", dijo. Agregó que no existe una planificación para poder desarrollar la actividad comercial, y que la inflación y la pérdida de valor de la moneda están provocando una retracción económica, con una falta de capacidad de compra y de ahorro. "El Ahora 30 es un parche más a la falta de planes y objetivos, al no saber adónde vamos y qué vamos a hacer con el sector productivo", indicó. Añadió que el sector viene con un 28% de caída de ventas sostenidas desde septiembre, que no permiten recuperar la estabilidad ni los índices de accesibilidad para poder sostener estructuras y pagar salarios que tienen paritarias cada dos meses.

Ventas de julio

La Cámara de comercio de San Juan informó ayer que las ventas del mes de julio tuvieron una caída del 2% comparadas con las del año 2020. Se destacaron los rubros de electrodomésticos, indumentaria, decoración, bazar y calzado gracias a ofertas y descuentos de final de temporada de invierno. También observaron una "incipiente" venta anticipada por los festejos del Día del Niño tanto en indumentaria como en calzado. La entidad informó además que esperan un incremento de productos de línea blanca por el nuevo plan Ahora 30.

Mirada económica

La economista Lucila Avelín dijo que en principio las tasas son menores a las de inflación proyectada, por lo que sería conveniente usar el plan en 30 cuotas, pero advirtió mirar que el interés sea el Costo Financiero Total y no sólo la tasa, y teniendo precaución de poder afrontar las cuotas para evitar costos extras de refinanciación. Eduardo Coria Lahoz recomendó usar sólo el plan que sea sin interés -como el Ahora 12- para evitar sorpresas. Dijo que el 40,18% de interés del Plan 30 es anual y hay que multiplicarlo por el total de la financiación.