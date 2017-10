El presidente del BID, Luis Moreno, visitó San Juan el 21 de mayo de 2016 y dijo que la entidad estaba lista "para financiar lo que sea el costo final" del túnel entre San Juan y Chile. El proyecto está valuado en U$S 1.500 millones.

El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó ayer otorgar el desembolso para la construcción del túnel internacional Agua Negra que demandará U$S 1.500 millones; e informó que hará una primera entrega de U$S 280 millones para la primera fase de la obra a los gobiernos de Argentina y de Chile. Ese monto se divide en dos préstamos de U$S 130 millones a Argentina y de U$S 150 millones a Chile, que permitirán a ambos países comenzar la construcción del nuevo túnel transfronterizo, una vez que se realice la licitación de la obra. Justamente la semana que viene hay una reunión en Buenos Aires a la que vienen gran parte de los técnicos del BID a trabajar en el ajuste del texto del pliego licitatorio. El ministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino, explicó que la aprobación fue por el monto total, pero que los gobiernos pidieron desembolsos parciales "porque no tiene sentido tener toda la plata para una obra cuya construcción demorará 9 años". Agregó que a esta modalidad de desembolsos en etapas del BID se la denomina CLIP, es la que se usó para hacer la ampliación del Canal de Panamá, y que además abarata el préstamo porque las tasas de interés son menores.

Los U$S 280 millones son para la primera fase de inicio de construcción y Ortiz Andino estimó que alcanzará para los primeros dos años y medio de obra. Financiará la construcción de los primeros segmentos del túnel, incluyendo obra civil, creación de carreteras de acceso temporal y excavación de portales en ambos países. Los fondos estarán disponibles en cada país y podrán ser usados inmediatamente se adjudique la obra, que actualmente está en proceso de precalificación de oferentes. El 31 de mayo pasado en Chile, 10 consorcios, integrados por 26 constructoras, se presentaron a la licitación de precalificación y se espera que a fines de noviembre o principios de diciembre; el BID de a conocer cuáles de ellos superaron la evaluación y pasan a la licitación de la megaobra. El banco que preside Luis Moreno comunicó la noticia al gobernador Sergio Uñac y ambos luego se intercambiaron mensajes de agradecimiento, según informaron fuentes oficiales. Cuentan que Uñac le expreso su reconocimiento en nombre de la provincia por el financiamiento, y que destacó el impacto positivo que tendrá la obra.

Por su parte Moreno se mostró satisfecho de contribuir para lo que será una de las grandes obras de ingeniería del continente, que esta seguro que marcara una bisagra en la integración sudamericana. Posteriormente, el ente financiero internacional publicó la noticia en su pagina oficial, informando de la operación y de los créditos a ambos países. El de U$S 130 millones para Argentina podrá ser devuelto en 25 años, con un periodo de gracia de 4,5 años, mientras que Chile dispone de 11 años para devolver los U$S 150 millones, claro que con un periodo de gracia de hasta 10 años. Ambos préstamos tienen una tasa de interés basada en el LIBOR.



"El proyecto del Túnel de Agua Negra simboliza el mandato que tiene el BID de apoyar la conexión de los países con las economías regionales y globales" dijo José Luis Lupo, Gerente de países del Cono Sur del BID en el comunicado oficial. Agregó que el túnel, además de conectar a las provincias de San Juan en Argentina con Coquimbo en Chile ""potenciará los flujos comerciales en la región a través del acceso de los países de la cuenca atlántica a los puertos del Océano Pacífico y viceversa, posibilitando una mayor participación en las cadenas de valor globales por el acceso más eficiente a los mercados asiáticos". El futuro túnel de Agua Negra tendrá 13,9 kilómetros de longitud, dos galerías, una para cada sentido del tráfico, y permitirá el paso de vehículos todo el año.

Financiamiento estratégico



Argentina y Chile comparten la frontera terrestre más larga de Sudamérica con una longitud de 5.150 kilómetros. En la actualidad, ambos países cuentan con un total de 26 pasos fronterizos internacionales, incluyendo el actual paso de Agua Negra que fue inaugurado en 1965 y que, con una altura de 4.780 metros sobre el nivel del mar, es el más alto de la frontera y permanece cerrado al menos seis meses al año por sus condiciones climáticas y topográficas. El Túnel de Agua Negra acortará la distancia de la ruta en 40 kilómetros con respecto al paso actual, eliminará curvas y permitirá el paso de automóviles y camiones de carga durante todo el año. El BID explicó que el financiamiento para esta obra y para el mejoramiento de otros pasos cordilleranos permitirá integrar mercados de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y que abastecen a una población de 275 millones de habitantes.

La importancia de esta obra

Mayor demanda

Desde 2007, el tráfico vehicular entre Argentina y Chile ha crecido a un ritmo del 6% anual. Las limitaciones en la infraestructura y procesos de control de fronteras hacen que los pasos operativos actuales sean insuficientes.

El flujo vehicular

Se estima que el futuro Túnel de Agua Negra absorberá el 10% del tráfico del paso de Cristo Redentor, que en la actualidad es el principal nodo de conexión entre ambos países con un tráfico de 2.100 vehículos diarios.

La economía

Una vez concluida, se estima que la obra sumaría un total aproximado de U$S 252.000 millones de PBI regional, entre la Argentina, Chile y Brasil, a través del corredor bioceánico Coquimbo - San Juan - Porto Alegre.