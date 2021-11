En la previa electoral el Banco Central intensificó las ventas de divisas en el mercado mayorista para mantener la gradual devaluación del peso, en un marco de menores liquidaciones de exportaciones del agro, y a pocas horas de la crucial elección legislativa.

La entidad monetaria sacrificó este viernes unos USD 290 millones por su intervención en la plaza interbancaria, donde se transan las operaciones ligadas al comercio exterior.

El monto operado en el segmento de contado (spot) alcanzó los USD 952,140 millones, un récord en más de dos años, puesto que fue el más elevado desde el 25 de octubre de 2019, antes de establecerse un tope de USD 200 mensual para la demanda privada.

“Según estimaciones de fuentes privadas del mercado, la autoridad monetaria terminó el día con ventas netas por unos USD 290 millones, aproximadamente”, refirió Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio. La venta oficial de la rueda fue la más amplia desde los USD 299 millones del 29 de octubre último.

“Mayor demanda en el segmento mayorista y simultánea escasez de oferta genuina activaron fuertes ventas del BCRA para atender el faltante de dólares en la rueda previa a las elecciones del domingo”, resumió Quintana.

En la semana, tras cuatro ruedas consecutivas de importantes posturas vendedoras, el BCRA sacrificó reservas líquidas por 634 millones de dólares.

En el transcurso de noviembre -un mes estacionalmente negativo para la participación del Central- la entidad acumula un saldo neto negativo de unos USD 360 millones por su intervención mayorista.

Desde el Banco Central indicaron que “la demanda reflejó la preocupación por la proliferación de rumores sobre posibles modificaciones en el esquema de cambios”, mientras que “la oferta también reaccionó postergando operaciones, las que se deberán canalizar en la próxima semana. La misma presión se registra previo a cada proceso electoral”.

Desde la autoridad monetaria aseguraron que “no está en el Gobierno ninguna discusión al respecto y se ratifica las metas reflejadas en los presupuestos de este año y el proyecto de 2022″, a la vez que subrayaron que “el BCRA mantiene una posición compradora de seis mil millones en el acumulado del año”.

En cinco días antes y cinco días después de cada elección el BCRA intervino con ventas por USD 988 millones antes de las Legislativas de 2013; USD 2.865 millones antes de las Presidenciales de 2015, USD 1.490 millones antes de las Legislativas de 2017 y USD 3.019 millones en las ruedas previas a las elecciones generales de 2019.

Asimismo, la entidad monetaria efectuó ventas por USD 1.040 millones en la previa electoral de 2021, al contabilizar los USD 338 millones en la previa de las PASO de septiembre, los USD 68 millones vendidos después de las PASO y los USD 634 millones de esta semana.

La regulación de liquidez del Banco Central reduce la volatilidad del dólar oficial, que en la presente rueda subió apenas cinco centavos, a $100,22 para la venta, con una brecha de 99,6% con el dólar informal, a 200 pesos. El dólar mayorista subió un 19,3% en lo que va de 2021, frente a una inflación de 41,8% acumulada entre enero y octubre de este año, según informó el INDEC.

“Como era de esperarse en la víspera de la elección, la tensión continuó escalando en el frente cambiario como claro reflejo de la búsqueda de cobertura de los agentes económicos: el BCRA volvió a vender en el MULC luego de la última regulación que estimuló la oferta privada y el dólar blue alcanzó su máximo nominal histórico”, indicaron los analistas de Portfolio Personal.

Las ventas del BCRA en la plaza mayorista mantienen contenida la devaluación, con un dólar mayorista que subió 19,1% en 2021, una tasa que fue la mitad de la inflación

Un informe de GMA Capital subrayó que “el delicado poder de fuego del BCRA, la recargada apariencia de la brecha cambiaria y la indomable inflación dejan al Gobierno con un margen de maniobra muy escaso. Por este hecho, creemos que la corrección de los desequilibrios -especialmente, tarifas y dólar oficial- serán, en mayor o menor medida, inevitables para darle aire a la economía, a pesar de la resistencia política que puedan enfrentar”.

En el mismo sentido, Aldo Abram, director Ejecutivo de Libertad y Progreso, puntualizó que “es imposible que una devaluación no impacte en precios. El tipo de cambio mayorista va a subir un 30% en los próximos seis meses. Durante todo este tiempo estuvieron atrasando el tipo de cambio para que los precios en las góndolas varíen mucho menos”.

“El Banco Central desde mediados de año en vista a las elecciones volvió a darle con todo a la ‘maquinita’. Y el poder adquisitivo de nuestra moneda está bajando. El dólar libre no pasa a los precios, pero te está indicando que el peso se está depreciando”, agregó Abram.

El dólar blue cedió este viernes

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $105,82 en promedio, con lo que a lo largo de la actual semana acumuló un incremento de 37 centavos, equivalente a una suba de 0,35% respecto al viernes pasado.



Por su parte, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" se negoció con un descenso de siete pesos, a $200 por unidad, con lo que en los últimos cinco días aumentó un peso (0,50%).



No obstante, como dato relevante, en el transcurso de la semana en el mercado informal la divisa estadounidense se llegó a comercializar a $207 por unidad, con lo que alcanzó un récord nominal.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) y el MEP avanzan 0,9%, a $ 185,05, y a $ 184,95, respectivamente, en el tramo final de la rueda.



En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de cinco centavos respecto a su último cierre, en $ 100,22, mientras que en la semana avanzó 28 centavos (0,28%).



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 137,57 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 174,60.



Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 290 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 952 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por 504 millones de dólares y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1273 millones.