Atención. La terapia intensiva del Hospital Privado, que fue ampliada e inaugurada en febrero pasado, tiene capacidad para 16 camas con todo el equipamiento necesario.

Desde el Colegio Médico, la entidad que tiene el 60% de las camas del sector privado de la salud en la provincia, salieron a advertir que si no obtienen ayuda del Gobierno sanjuanino, a través de un subsidio o que el Estado se haga cargo de parte de sus empleados, no garantizan el funcionamiento de sus dos centros asistenciales, el Hospital Privado y el CIMYN y, además, sostienen que deberán despedir personal antes de fin de año. La razón, según dio a conocer Mario Penizzotto, titular de la entidad, es que desde septiembre del año pasado al mismo mes de este año, los costos de funcionamiento se incrementaron el 78%, mientras que la Obra Social Provincia, la principal prestadora, sólo les ha reconocido una mejora del 28%.



"Nos vemos imposibilitados de seguir cumpliendo con nuestras obligaciones, colocando en riesgo la continuidad de nuestros sanatorios y las fuentes de trabajo", dijo Penizzotto. Para intentar encontrar una solución, tienen pedida una audiencia con la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, pero todavía no se las han concedido. Cuando hablan de las obligaciones hacen referencia a los sueldos, entre 18 a 20 millones de pesos mensuales, y el pago a proveedores, otros 15 millones de pesos.



El Colegio Médico, la entidad que nuclea a los profesionales de la salud fundada en 1954, tiene dos sanatorios, el Hospital Privado, sobre calle Rivadavia, con 88 camas, y el Centro Integral de la Mujer y el Niño (CIMYN), ubicado en la esquina de Santa Fe y Catamarca, con 60 camas. La suma representa el 60% de las camas en el sector privado. Además administran la obra social Colmed Salud que, junto a los administrativos del colegio, suman un total de 500 trabajadores, contando el personal médico y de enfermería.



Lo que vino a agravar la crisis, según dio a conocer el presidente, es que ha fracasado el procedimiento preventivo de crisis, una instancia de negociación que había solicitado el colegio por la situación, en la que estuvieron negociando en la Subsecretaría de Trabajo con los gremios ATSA y la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC). Como no hubo acuerdo en esa instancia, el colegio quedó habilitado ahora para llevar adelante suspensiones o despidos del personal.



No es la primera vez que desde el sector de las clínicas y sanatorios salen a denunciar las dificultades por las que atraviesan (ver aparte), pero ahora Penizzotto dijo que la situación se viene agravando mes tras mes y con nuevos compromisos, como por ejemplo el pago del bono de 5.000 pesos al personal y la escalada incesante del dólar, que impacta directamente en los costos de los insumos.



Penizzotto dijo que la situación atenta "con la garantía para mantener las prestaciones, la renovación tecnológica necesaria y el mantenimiento de los recursos humanos para no quedar afuera del mercado. Somos referentes en San Juan del ámbito de la salud y lo queremos seguir siendo".



El presidente no dio cifras sobre el monto de la ayuda que necesita la entidad para seguir funcionando ni de cuántos empleados necesitaría que absorba el Estado, y sostuvo que esas precisiones deberían salir de las negociaciones que puedan encarar con la titular de Salud Pública de la provincia.

La internación, en peligro

En septiembre pasado, un total de 11 entidades de la medicina privada, entre las que se contaban El Castaño, CIMYN, CCI, Sanatorio Mayo, Sanatorio San Juan, Hospital Privado, Sanatorio Argentino, Instituto de Traumatología, Clínica Mercedario, Instituto Médico y Clínica de la Ciudad, publicaron una solicitada dando a conocer que estaba en riesgo el servicio de internación y guardias las 24 horas de los afiliados a la Obra Social Provincia, debido a los aumentos "desproporcionados" de sus costos e insumos. Entre otras causales también mencionaron las paritarias de sanidad, la inflación, devaluación, tasas de descubierto bancario altas, etc., y los bajos valores que estaba pagando la OSP. Hablaban de un desfinanciamiento sobre todo en los sectores con internación de pacientes, que ya había generado la decisión de cierres de algunos servicios.

Las claves

Costos

En el Colegio Médico sostienen que los costos aumentaron el 78% en el último año y que la Obra Social Provincia, la principal prestadora, sólo les reconoció una mejora del 28%.

Ayuda

En la entidad sostienen que, fracasado el procedimiento preventivo de crisis, la única salida es una ayuda del Estado a través de un subsidio o que tome personal del colegio.

Audiencia

El titular del Colegio dijo que han solicitado una audiencia a la ministra Alejandra Venerando para negociar una salida, pero que la funcionaria todavía no los ha recibido.