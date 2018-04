El gobernador Uñac, al centro, abrió junto a autoridades nacionales y locales las deliberaciones de la reunión del Cofemin, en el encuentro que tuvo lugar en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico.





El Acuerdo Federal Minero, que fue suscripto en junio del año pasado entre las provincias y la Nación para promover las inversiones en el sector y dar certidumbre a cuestiones que hasta ahora no la tenían, como las regalías y los aportes para el desarrollo de la infraestructura que deberán realizar las compañías operadoras, fue el tema central de debate en la reunión del Consejo Federal Minero (Cofemin), que se reunió en la mañana de ayer en San Juan. El apuro que hay es que el convenio sea ratificado por ley del Congreso y luego sea ratificado por las legislaturas provinciales para que tenga vigencia antes de mediados de este año.



"Este nuevo acuerdo vuelca la experiencia adquirida a lo largo de estos años, negativas y positivas, y pone más el acento en la comunidad y en el medio ambiente", dijo el ministro de Minería, Alberto Hensel.



La apertura de la reunión contó con la presencia del gobernador Sergio Uñac, quien dijo que "la minería trasciende a las personas y a las gestiones" por lo que destacó la necesidad de sancionar una legislación específica. Compartió la mesa de autoridades con Juan Biset, subsecretario de Sustentabilidad Minera de la Nación; Rodolfo Micone, presidente de Cofemin, y el presidente de la Comisión de Minería de Diputados, el legislador sanjuanino Eduardo Cáceres.



El nuevo acuerdo federal reemplaza al firmado en 1993, "cuando no había mucha experiencia sobre el desarrollo de la minería en el país y habían pocas inversiones Y por eso se hizo necesario generar una herramienta que permitiera mejorar las condiciones de inversión en la actividad", explicó Hensel.



La necesidad de la ratificación legislativa del convenio es para evitar que cualquier provincia pueda incumplirlo y, como establece una serie de parámetros marco, apunta a darle uniformidad a la política minera en todo el territorio nacional.



"También le da mayor previsibilidad a la minería argentina de cara a los inversores, que son quienes quieren tener reglas claras de juego para que no pase que cada provincia toque una música distinta, máxime después de la experiencia en los últimos años cuando en algunas jurisdicciones se dictaron normas restrictivas de la actividad minera", explicó el funcionario, y aunque no lo mencionó se refería a Mendoza.



Con respecto a las regalías, el acuerdo propone que las provincias cobren hasta un 3% del valor bruto de producción. Hasta ahora se cobraba el 3% del valor boca de mina, que hace referencia al material que se extrae sin procesar. También se crea un nuevo ítem del 1,5%, también sobre el valor final, que será destinado para el desarrollo de infraestructura.

Hoy finalizará la feria internacional



Para hoy está previsto el cierre de la Exposición Internacional San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina, que tiene lugar en el predio de la empresa Maverick, sobre calle Mendoza entre 5 y 6, de Pocito. Se trata de una gran feria minera que por séptimo año consecutivo se desarrolla en San Juan, en esta oportunidad con la participación de representantes de 17 países.



En el programa de hoy están previstas las jornadas de ingeniería y mantenimiento, a partir de las 9, en la Sala 1, con acceso libre. La exposición minera y de infraestructura se desarrollará de 15 a 21, también con acceso libre. También habrá una jornada recreativa para estudiantes y público en general, de 16 a 20.