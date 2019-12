Alberto Fernández junto a Alejandro Werner, director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, y Trevor Alleyne, representante residente del organismo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está abierto a renegociar el programa de préstamos otorgado a Argentina en cuanto el nuevo Gobierno tome posesión y le presente su plan económico, según ha dicho a Efe un alto responsable del organismo multilateral.

“Estamos a la espera del diálogo con el Gobierno argentino para construir un diseño de un programa del FMI, si es que así lo requiere”, ha explicado este martes el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, en una entrevista con la agencia internacional Efe.

En este contexto, la designación de Luis Cubbedu como jefe del caso argentino en el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría facilitar la negociación de un nuevo acuerdo, según dos fuentes consultadas por Infobae, una en Buenos Aires y otra en Washington.

El matiz no es menor, dado que Fernández ha multiplicado en los últimos días sus dichos en favor de no pagar la deuda hasta que la economía no vuelva a crecer, aunque este concepto sea, para muchos economistas, un contrasentido.

El cambio retórico del nuevo presidente ha sido rotundo desde aquellas primeras declaraciones públicas en las que hablaba de una solución “amigable”, a la “uruguaya”.