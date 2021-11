Nota de Ámbito

“No tengo una fecha precisa de los tiempos de las reuniones ni de cuándo puedan concluir”, afirmó Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional en referencia al posible acuerdo con el FMI en su habitual conferencia de prensa desde Washington.

“Estamos positivamente comprometidos con las autoridades (argentinas), no tengo información sobre tiempos, agendas o encuentros específicos, pero el compromiso permanece fuerte y es frecuente”, preciso Rice. Para luego insistir: “No tengo una actualización sobre cuándo se harán las reuniones, pero respecto del nuevo programa, continuamos trabajando para llegar a un entendimiento completo en un plan exhaustivo”.

Respecto al estado de las negociaciones entre el staff del Fondo y las autoridades argentinas “las caracterizo como que continuamos trabajando para llegar un entendimiento completo en un programa exhaustivo que sostenidamente pueda abordar los desafíos económicos y sociales apuntando a fortalecer la estabilidad económica encarando la alta inflación que proporcionalmente afecta más a los más vulnerables”, aseveró.

Reitero que lo dicho esta semana que para el FMI “es importante que este plan tenga apoyo político y social y nuestro objetivo es ayudar a la Argentina y a los argentinos a sentar las bases para lograr un crecimiento más sostenido e inclusivo”, avalando la decisión presidencial de elevar un posible acuerdo con el organismo al Parlamento.

Con relación a la evaluación que el FMI está realizando sobre el préstamos otorgado al país durante la administración del presidente Mauricio Macri, Rice aclaró que “esta evaluación ex post que nosotros realizamos la hacemos para todos los programas de carácter excepcional, no es algo especial que hacemos para la Argentina, lo hacemos para todos los casos” “será presentado como siempre a nuestro directorio ejecutivo y luego será publicado” pero no precisó fechas.

Respecto a la revisión macroeconómica contenida en el Articulo IV, Rice expresó: “No estoy seguro sobre el estado del próximo Articulo IV),” y volvió a reiterar que “estamos teniendo un compromiso fuerte, activo y frecuente sobre un potencial nuevo programa”.