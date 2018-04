Fracasó el debate. La oposición estuvo a sólo un voto de conseguir el quórum de la sesión especial en la que pretendía ponerle freno al alza de tarifas. Insistirán con el plan la semana que viene.

Después de lograr bloquear agónicamente -no con poco costo político- la sesión especial pedida por el kirchnerismo de la Cámara de Diputados para "congelar" los aumentos de las tarifas y retrotraer el precio a diciembre de 2017, el Gobierno nacional abrió una instancia de negociación sobre el reajuste de los servicios públicos.



Lo concreto es que la Casa Rosada citó para hoy a las 11 a los jefes de los bloques de Cambiemos de ambas Cámaras del Congreso para debatir la suba de tarifas bajo la batuta del jefe de Gabinete, Marcos Peña.



A esta reunión no acudirá la promotora de la iniciativa, la diputada de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, pero sí, los referentes de la UCR que llevarán a la mesa de negociación un proyecto para morigerar el impacto de los aumentos.



En tanto, la oposición, encabezada por el bloque Justicialista y Frente Renovador, insistirán con un pedido de sesión especial la próxima semana para insistir con un freno a otro aumento.



Carrió había anunciado, a través de sus redes sociales, que el Gobierno aceptaba "abrir una instancia de negociación" y postergar la sesión sobre las tarifas hasta la próxima semana. Por un lado, la UCR llevará hoy su propuesta para que se modifique el actual sistema tarifario, mientras que los representantes de la CC, en sintonía con su líder, quieren que se implemente la posibilidad de que los servicios públicos puedan abonarse en cuotas, lo cual se está estudiando dentro del Gobierno.



Los radicales quieren "atenuar" el impacto del aumento en las tarifas de gas en los meses de invierno, a fin de que se pueda cobrar en los períodos de menor consumo. Al respecto, el titular del bloque de la UCR, Mario Negri, anticipó que desde el radicalismo se "elaboran propuestas sensatas que no dinamitarán al Estado" y destacó que dentro de Cambiemos hay "un sano debate de ideas que lo fortalece".





Olmedo no dio quórum





El oficialismo busca reordenarse ante la sesión de la próxima semana, que se realizaría el miércoles, en la que, su vez, el justicialista Diego Bossio dijo que "pasaron tres años y el gran generador de inflación en la Argentina es el Poder Ejecutivo Nacional", y afirmó que el problema "abarca a familias, industria y pymes". La oposición volverá a insistir sobre los recientes aumentos tarifarios en los servicios públicos.



En paralelo, el Senado también replicó las tensiones en torno a los aumentos tarifarios, y durante la sesión de ayer, en la que se acordó abordar en comisión, en mayo, la adecuación tarifaria que impulsa el Poder Ejecutivo, hubo cuestionamientos de la expresidenta Cristina Kirchner, quien a su vez fue criticada por la política energética que llevó adelante durante su gestión de gobierno.



A las 12 en punto, el presidente de la Cámara de Diputados, el macrista Emilio Monzó, levantó el llamado a la sesión especial convocada por la oposición luego de una hora de esperar que se formara el quórum.



El jefe de la bancada del Frente para la Victoria-PJ (FPV-PJ) Agustín Rossi, le reclamó más tiempo de espera, a lo que Monzó le recordó que el oficialismo no pudo juntar quórum para la reforma previsional y esa sesión se levantó "a los 40 minutos".



Si bien los bloques peronistas junto a la izquierda se habían abroquelado para buscar infringirle una derrota a Cambiemos, cuando estaban a punto de lograr el quórum para dar por comenzada la sesión especial, el diputado salteño Alfredo Olmedo decidió retirarse del recinto con el argumento que ya se había pasado el tiempo y que él estaba "desde las 11".



La decisión de Olmedo generó el repudio de la massista Graciela Camaño, que denunció "una maniobra oscura que nos remonta a los peores momentos de esta casa, esto es peor que el "diputrucho". Al oír esa declaración de Camaño, el salteño Olmedo volvió al recinto y recibió graves acusaciones de "corrupto" y "coimero". De todos modos, la oposición logró alcanzar 128 de los 129 necesarios para lograr el quórum, a partir de los aportes del Frente para la Victoria-PJ, el interbloque Argentina Federal -que responde a los gobernadores peronistas- el massismo, la izquierda, el peronismo puntano, la Izquierda, el socialismo, el Movimiento Evita-Libres del Sur y dos de los seis legisladores del Frente santiagueño.



Uno de los motivos por los cuales no alcanzó el quórum para sesionar se debió a que estuvieron ausentes los diputados Facundo Moyano, de licencia sin goce de sueldos, y Alberto Roberti, sindicalista petrolero del bloque Justicialista. Además, la oposición tampoco tenía consensuada una sola propuesta, dado que mientras el FPV-PJ quería retrotraer las tarifas a diciembre de 2017, la iniciativa del justicialismo y el massismo establecía que los aumentos tarifarios deben ir en sintonía con los aumentos salariales.



Anoche, en Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y en varias ciudades del país, entre ellas San Juan, hubo "ruidazo" para protestar por los aumentos de tarifas. Bocinas y cacerolas fueron protagonistas.

Proyecto de Cornejo con guiño de la UCR



El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, envió ayer al Gobierno nacional una propuesta formal para prorratear la suba de la tarifa del gas de manera de amortiguar el peso de los aumentos en el bolsillo de población y los sectores productivos. El proyecto cuenta con el apoyo de los diputados de la UCR.



-Aplicar un mecanismo que prorratee el mayor consumo de los bimestres 3ro, 4to y 5to del 2018 (temporada invernal), en el consumo del 6to, 1ro y 2do bimestres subsiguientes (temporada estival).



-Posponer el 50 por ciento de la última cuota de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), pasando el mismo para que efectivamente se aplique en octubre del 2019.



-Posponer las modificaciones en la estructura de la Tarifa Social por un bimestre, y aplicar en el 4to y 5to bimestre dicha modificación pero en forma progresiva.



Esto último complementado por una fuerte campaña comunicacional para concientizar a los beneficiarios de la tarifa social, informando cual es el monto real de lo que deberían pagar.

El "ruidazo" nacional

Una protesta contra el aumento de las tarifas públicas se realizó anoche en la Ciudad, el conurbano bonaerense y distintas ciudades del país, convocada por organizaciones políticas, gremiales y sociales y viralizada por las redes sociales. El "ruidazo" nacional comenzó a las 20 y copó avenidas y calles porteñas, a través de bocinazos, además de que grupos de vecinos se congregaron para hacer sentir el ruido de las cacerolas, con carteles contra el "tarifazo".

El "ruidazo" en San Juan



Una multitud hizo sentir anoche su descontento por los tarifazos con la marcha del "ruidazo" en San Juan que paralizó el microcentro. La mayoría de las personas que coparon los alrededores de la Plaza 25 estaba arropada en organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa, Polo Obrero, Amas de Casa del País, CTA, Sindicato de Conductores de Taxi, Agrupación Santos Guayama, etc. También hubo ciudadanos de a pie con boleta en mano.





"Ni mago ni estafador"



El presidente Mauricio Macri aseguró ayer desde Tucumán que "sin energía, nada de esto funciona" y la "tenemos que cuidar y valorar", y dijo sobre las tarifas: "No soy mago, me encantaría porque la verdad es que tengo admiración por los magos, pero no me sale eso. Y tampoco soy estafador".