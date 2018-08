Según informó la cartera que conduce Nicolás Dujovne en un comunicado, las órdenes de venta por día bajarán a u$s 75 millones durante los próximos 3 días hábiles, y a u$s 50 millones diarios a partir de ahí, desde los actuales u$s 100 millones.





Se trata de las divisas provenientes del acuerdo Stand By con el FMI, que ayudaron a contener la cotización de la divisa tras la corrida de mayo y junio.





Las ventas de dólares que lleva adelante el Ministerio de Hacienda están asociadas al componente de apoyo presupuestario del financiamiento provisto por el Fondo Monetario Internacional, recordó la cartera.