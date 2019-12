Será la sexta vez que en San Juan se intenta poner en marcha una zona franca y en el Gobierno provincial esperan que sea la vencida. Con ese objetivo ya se presentó ante el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación la documentación para reactivar el proyecto de adjudicación de ese espacio, que la provincia ya tenía otorgado, pero que no había impulsado. Entre los productos que se podrían priorizar en ese polo exportador se encuentran el aceite de cannabis medicinal, según dijeron fuentes oficiales.



El producto es una fuerte apuesta del Gobierno sanjuanino al punto que ,por ley en septiembre pasado, fue creada la empresa estatal Cannabis Medicinal San Juan (Ca.Me.SanJuan), una compañía que tendrá a cargo "el cultivo y explotación de cannabis y sus derivados con fines científicos, medicinales y terapéuticos, en todas sus variedades, así como su producción, industrialización y comercialización".



La zona franca es un espacio en el que la mercadería no es sometida al control habitual del servicio aduanero y tanto su importación como su exportación no está gravada con impuestos. El objetivo de estas zonas es fomentar el comercio y la actividad industrial exportadora a través de la reducción de costos y la simplificación de los procedimientos administrativos, ofreciendo, además, incentivos fiscales. Incluso se pueden radicar industrias que estarán exentas del pago de impuestos nacionales que gravan los servicios básicos, como las telecomunicaciones, gas, electricidad, agua corriente y servicios cloacales.



Como muestra del interés local en avanzar en el proyecto, San Juan forma parte del Consejo Federal de Zonas Francas, que en octubre sesionó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De esa reunión surgió la idea de avanzar en un proyecto de reforma a la ley nacional 24.331 de zonas francas que, después de 25 años de su sanción, ahora no responde a las necesidades de estas áreas productivas en el país. Con las modificaciones que se quieren introducir se busca que las zonas francas sean una herramienta dinámica para facilitar el comercio, reducir tiempos y costos, generar mayor transparencia y mejores controles, como así también simplificar los procedimientos aduaneros para facilitar el intercambio de bienes y servicios. En representación del Gobierno de San Juan participó el secretario de Política Económica del Ministerio de la Producción, Alejandro Moreno.



En San Juan todavía no está determinado el lugar donde podría funcionar la primera zona franca con la que contará la provincia y por ahora la idea es avanzar en el trámite para contar con ese espacio, dijeron las fuentes.



A nivel nacional en la actualidad funcionan 14 zonas francas, 2 de ellas en Buenos Aires. Las 12 restantes están ubicadas en San Luis, Tucumán, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Chubut, Salta, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y 2 también en Santa Cruz.



Entre los sectores que promueven la zonas francas se encuentran la economía del conocimiento, se fomenta el agregado de valor en las cadenas de producción primaria, se promueve el comercio electrónico y los laboratorios medicinales, donde juega un papel fundamental el cannabis medicinal y los servicios de salud, educación y turismo.

Cronología de la propuesta

17-10-1994

Durante el gobierno de Carlos Menem se firma el decreto que dio la posibilidad de instalar zonas francas. En San Juan fue creada una en Jáchal, en terrenos del ex ferrocarril.

27-9-1997

Luego de un proceso de licitación, se le adjudicó la Zona Franca San Juan al grupo integrado por Mapal y Electrometalúrgica Andina. Estaba ubicada en Jáchal, en terrenos del ferrocarril.

11-9-2000

Ante las demoras de poner en marcha la Zona Franca San Juan, durante el gobierno de Alfredo Avelín se decide extender el plazo al grupo empresario encargado del proyecto.

15-8-2008

Durante una visita a Jáchal para recorrer las nuevas obras de la Escuela Fray Justo Santa María de Oro, el entonces gobernador José Luis Gioja anunció la reactivación del proyecto.

17-4-2012

Durante el gobierno de Gioja se inician los trámites para lograr el traspaso de la ex estación del ferrocarril Belgrano, en Jáchal, a la provincia, para reactivar el proyecto.

13-12-2019

El Gobierno sanjuanino presenta la documentación ante el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, de Matías Kulfas, para contar con una zona franca en la provincia.