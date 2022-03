En medio de los tironeos entre viñateros y elaboradores por el precio de la uva, el Gobierno de San Juan salió a condicionar los préstamos para levantar la cosecha. Es porque puso como requisito que cualquier bodeguero que quiera acceder a la línea de créditos del Banco Nación deberá comprometerse a pagar al menos $35 por el kilo de uva. "El Gobierno de San Juan estableció la elegibilidad de $35 para las uvas comunes", dijo ayer el ministro de la Producción, Ariel Lucero. Y explicó que si bien los anticipos los da el Banco Nación, el Ejecutivo local subsidia parte de la tasa y por eso se reserva la facultad de decidir a quién otorgar las ayudas.

En el sector dicen que alrededor de la mitad de las bodegas que elaboran en la provincia acceden a los préstamos, de modo que la medida es de fuerte impacto en el sector.

El dato no es menor porque se conoce cuando está avanzada la cosecha, se calcula que ya se ha recolectado alrededor de un 30% de la producción que hay en los parrales de la provincia, es decir unos 150 millones de kilos, pero todavía no hay precio para el producto. En la práctica, según fuentes del sector, los viñateros llevan a la uva a los elaboradores, que incluso les adelantan fondos para esta tarea, pero todavía no hay precio acordado. Recién habrá, dicen, cuando haya concluido la tarea y haya números finales sobre lo cosechado y las pérdidas, que algunos calculan que rondarán el 30% y aún más. Es por el combo de factores, como heladas tardías, los vientos, la sequía y la ola de calor.

Para tratar de avanzar, y por convocatoria del Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Agricultura de la Nación, que conduce Julián Domínguez, a las 10 de hoy, en la sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en Mendoza, habrá una reunión. Están invitados viñateros e industriales para hablar del precio de la uva. Y habrá representantes también de los gobiernos de San Juan y de Mendoza. En nombre de la provincia está previsto que asista el ministro Lucero. Y por el sector productivo estarán presentes la Asociación de Viñateros Independientes, la Federación de Viñateros y la Mesa Vitícola. La Cámara de Bodegueros de San Juan no había confirmado su asistencia hasta ayer.

El lunes de la semana pasada, cuando estuvo en San Juan Domínguez para anunciar la puesta en marcha de una nueva instancia del Programa de Apoyo a Pequeños Productores Vitivinícolas (Proviar), segunda etapa, que prevé un desembolso de U$S 40 millones de recursos de la entidad financiera internacional, hubo un encuentro con los productores locales y hasta participó el gobernador Sergio Uñac. En la reunión las entidades locales le pidieron por nota al funcionario nacional que intervenga para asegurar $40 por el kilo de uvas comunes. El año pasado, en promedio se pagaron unos $22 por kilo del producto, es decir que la solicitud actual está un 81,8% por encima de la pagado en la vendimia del 2021.

El encuentro de hoy será la respuesta oficial al planteo. Y no es casualidad que sea la Nación la que haga el llamado, porque apunta a asegurar la presencia de los bodegueros, que son en definitiva los que tienen que definir cuánto van a pagar.

"Acompañamos el pedido de los productores para que pueda existir un precio equilibrado cuando se anticipa una cosecha en baja porque ya se están observando mermas", dijo el ministro Lucero. Y adelantó que estará presente en el encuentro.

Cuando buena parte de las uvas de San Juan ya están maduras, tienen el grado suficiente y están en condiciones de ser cortadas, se repite un panorama que no es nuevo, como la falta de mano de obra, pero este año con la particularidad de un mercado en el que los precios no repuntan y los viñateros no quieren malvender el esfuerzo de todo un año. Todo complicado por una temporada con problemas con el clima por las tormentas y las granizadas y el peligro de la aparición de enfermedades por la humedad en los racimos.

Monto

1.070 Son los millones de pesos destinados al sector vitivinícola para levantar la cosecha. Es en una época clave para una de las principales actividades económicas que tiene la provincia.

Las líneas para la vendimia 2022

El sector vitivinícola cuanta con dos líneas de crédito destinadas, principalmente, a cosecha y acarreo, aunque también está incluida la elaboración, gracias a un convenio que firmó el Gobierno provincial con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Ambas líneas suman 1.070 millones de pesos para el sector, en una época clave bajo los parrales y dentro de las bodegas. Del monto global, 370 millones de pesos serán aportados por las arcas locales y serán de fácil acceso, ya que se tramitarán con cheques propios o de terceros, mientras que, para el cupo de los 700 millones restantes, será necesario un aval bancario porque se gestionarán a través del Banco Nación. Esta última línea es la que está condicionada por el Gobierno local. En los dos casos, la administración local aportó fondos para subsidiar la tasa de interés, la que al final será del 19,5% anual, menos de la mitad del promedio nacional (40%).y más baja que la que se otorga en Mendoza (26%).