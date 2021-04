El Gobierno nacional fijó en $18.000 por trabajador la asistencia del Programa de Recuperación Productiva (Repro II) para los sectores considerados críticos, un 50% más de lo que se abona en la actualidad, informaron fuentes oficiales.

Así lo definió el gabinete económico en el marco de una reunión celebrada este mediodía en el Salón de los Científicos de Casa de Gobierno, encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Tras el encuentro, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dijo a los periodistas acreditados en Casa Rosada que los beneficiarios del Repro II “hoy cobran 12.000 pesos por trabajador y pasarán a percibir 18.000 pesos, es decir, un 50% más”.

Moroni precisó que dentro de los denominados sectores críticos, que resultarán afectados por la restricción de circulación entre la medianoche y las 6 de la mañana debido a la pandemia del coronavirus, son “gastronomía, hotelería, turismo y cultura”.

“Actualmente tenemos 45.000 trabajadores de estos sectores críticos beneficiados, y seguramente esa cifra se elevará”, señaló Moroni, que indicó que las empresas “deberán anotarse entre el 20 y 22 de marzo para cobrar este nuevo haber en mayo”.

De la reunión participaron también la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; los ministros de Economía, Martín Guzmán; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

Cuáles son los requisitos

En la reunión se definió que para los sectores críticos se comparará la facturación del período actual con el mismo período del 2019, ajustados los valores por índice de precios. Accederán al beneficio aquellos que tengan una pérdida de facturación real mayor al 20%.

Para el resto de los sectores, también se utilizará el mecanismo de comparar con iguales períodos de 2019. La accesibilidad al programa se determinará en base a las normas actualmente vigentes.

Al respecto, Moroni destacó que “el REPRO siempre compara con un año anterior, pero en este caso y como marzo de 2020 no es un buen mes de comparación por las restricciones que teníamos, decidimos cotejarlo con marzo de 2019”.

En ese sentido, agregó: “Vamos a actualizar la facturación de ese mes y vamos a asistir a todo aquel que haya tenido una pérdida mayor al 20 por ciento de su facturación real. El tope del beneficio está en 12 mil pesos por trabajador y lo vamos a llevar a 18 mil por trabajador, o sea un cincuenta por ciento de incremento”.

“El resto de la cadena, nosotros no vemos que haya tenido una afectación distinta por estas restricciones, entonces no vamos a retocar nada. Lo que estamos haciendo, es modificar la situación para aquellos sectores que se vean afectados; ni salud ni las actividades en general, tienen una afectación particular por la restricción nocturna”, agregó Moroni.

Durante la reunión también se remarcó la marcha de herramientas de carácter social con un muy buen funcionamiento, como la AUH, Tarjeta Alimentar y el plan Potenciar Trabajo, principalmente, destinados a la atención de la población que se encuentra en el mercado informal.

La información correspondiente al Programa REPRO II muestra que en el período que comprende noviembre y diciembre del 2020, el programa brindó asistencia a los sectores no críticos, definidos por el programa ATP.

Según cifras oficiales, a partir de enero del 2021, el programa sumó a los sectores críticos y a los efectores de la salud; en febrero de 2021 el Programa benefició a un total de 300.795 trabajadoras y trabajadores y 9.925 empresas, con una inversión total de 4.018.247.055 pesos.

Respecto a las empresas beneficiarias en relación a su rama de actividad, desde el Ministerio de Trabajo indicaron que 2.713 corresponden a la actividad de alojamiento y servicios de comida; 1.585 a salud y servicios sociales; 1.281 a actividades administrativas y servicios de apoyo y 990 a comercio.

En relación al tamaño de las compañías según la cantidad de puestos de trabajo, se destacaron que hay 3.480 empresas de hasta 5 puestos de trabajo, 3.357 que tienen entre 11 y 50 y 1.876 empresas poseen entre 6 y 10 puestos laborales.

En el caso del tamaño de la empresa según el número de puestos de trabajo, para más de 300 puestos de trabajo el beneficio fue para 127.091 trabajadores; para empresas de entre 11 y 50 puestos de trabajo se beneficiaron 63.084, y en las entidades con entre 101 y 300 puestos de trabajos se beneficiaron 57.157 trabajadores.

Mientras que en el caso de los montos totales según rama de actividad, para salud y servicios sociales detallaron que se destinaron $1.892.417.845; para el rubro de alojamiento y servicios de comida, $534.429.673; para el rubro de servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento, $286.742.307; para el rubro actividades administrativas y servicios de apoyo se brindaron $254.288.817 y en rubro de asociaciones y servicios personales se utilizaron $242.409.063.

“En el caso de los montos totales en relación al tamaño de las empresas, al analizar según el número de puestos de trabajo se comprueba que en aquellas con más de 300 puestos de trabajo se utilizaron $1.879.388.535; en las de entre 11 y 50 puestos se destinaron $763.393.865 y las que cuentan con entre 101 y 300 puestos de trabajo se dirigieron $735.279.436”, destacó la cartera que conduce Moroni.