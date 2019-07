Enseñanza. Los profesionales interesados en convertirse en gestores ya han tenido charlas en las que se les explicó cómo será el funcionamiento del programa.

El Gobierno de San Juan, con recursos que aporta el Consejo Federal de Inversiones (CFI), dispondrá a partir de agosto un fondo de 20 millones de pesos para financiar a una tasa subsidiada que oscilará en el 25%, casi la mitad de lo que cobran los bancos de la plaza local, para que las empresas locales, del sector agroindustrial, industrial, comercial y turístico, hagan la reconversión de sus instalaciones y equipos para ahorrar en el uso de la energía.



La medida es parte del Programa de Eficiencia Energética, que incluye la formación de gestores energéticos, los profesionales que estarán a cargo de hacer el diagnóstico de cada empresa y asesorar en los cambios que hacen falta, con la prioridad en la incorporación de energías renovables a los fines del cuidado del medioambiente y el fomento del desarrollo sostenible. Por ejemplo, el uso de calefones solares y de paneles solares para reducir el consumo de electricidad.



En agosto empezará la capacitación y se abrirá el registro de las empresas interesadas en acceder al programa, dijo Marcelo Fretes, director de Competitividad y Vinculación Tecnológica.



Para acceder al programa, la empresa interesada deberá solicitar un relevamiento a cargo de un gestor autorizado, que hará un estudio y diagnóstico de eficiencia energética, para evaluar el grado de aprovechamiento con la que es utilizada la energía e identificar las oportunidades de mejoras que permitan optimizar su consumo energético y reducir los costos.



En particular el programa está pensando para el sector pyme de la provincia. Por ejemplo una bodega, que podrá reemplazar la maquinaria o incorporar paneles solares, con el crédito que aporta el CFI a través del Banco San Juan. No hay monto máximo por empresa, dijo Fretes, y las condiciones de crédito, como plazos de devolución y el dinero a recibir dependerá de cada caso en particular. Cabe señalar que el préstamo es tanto para cubrir el equipamiento como así también el costo del asesoramiento de los gestores.



"La idea es colaborar para el uso eficiente de la energía y la incorporación de energías renovables para cuidar el medioambiente", dijo Fretes.



Otros beneficiarios que pueden acceder al programa son los productores para incorporar energía solar para hacer más eficiente el sistema de riego en las fincas y propiedades o los hoteles, por ejemplo con la incorporación de calefones solares o equipos más eficientes de calefacción y refrigeración.



Para la instrucción de los gestores podrán anotarse ingenieros (rama Eléctrica, Industrial, Electromecánica, Electrónica, Mecánica o Civil), arquitectos, diseñadores industriales o técnicos superiores en energía (Nivel Terciario). La formación, que es gratuita y estará a cargo de profesionales ingenieros y arquitectos de la UNSJ, tendrá una duración de 10 módulos de 6 horas de reloj, en jornadas semanales de viernes de tarde y sábado de mañana, comenzando el 2 de agosto. Para la inscripción se debe enviar CV, copia del título profesional y copia del DNI al email: energiarenovable

Las claves

Fondos

El programa tiene un fondo de $20 millones para prestarles a las empresas interesadas en mejorar la eficiencia energética. La línea de créditos será con tasa subsidiada, a un 25%, que se gestionará con el Banco San Juan.

Registro

Habrá un registro de las empresas interesadas en recibir el asesoramiento de los profesionales, que harán una evaluación y recomendarán los equipos e instalaciones que hará falta cambiar para ahorrar energía.

Capacitación

Habrá un curso de capacitación para los profesionales que harán la evaluación de las empresas. Será gratuito y los interesados deberán inscribirse para recibir las clases que dictarán profesores de la UNSJ.

Formación

130

Son los interesados que hay hasta ahora para capacitarse como gestores energéticos en los cursos que dictarán los profesionales de la UNSJ.