El Gobierno lanzará el mes que viene una campaña en los medios masivos para el uso racional de la energía, focalizado en el consumo de gas, e impulsará un proyecto de ley para que en el futuro se fabriquen calefones sin llama piloto.

Así lo informó hoy la subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, Andrea Heins, quien además comentó que en los últimos dos mese se capacitaron 1.500 docentes, en el marco de 18 jornadas realizadas en 12 provincias.

En conferencia de prensa, la funcionaria recordó también que están vigentes los incentivos para el ahorro de gas para los usuarios que reduzcan en por lo menos un 15 por ciento el consumo registrado en el mismo período de 2015, que van de entre un 20 a un 50 por ciento de rebaja en las facturas.

Acerca de la campaña de difusión, Heins señaló que ‘comenzará en junio‘ en los medios masivos de comunicación y en redes sociales, bajo el eslogan ‘cuidemos juntos el gas‘.

La campaña tendrá orientación similar a la que se lanzó en verano para la reducción del consumo de energía eléctrica e un incluirá ‘la recomendación de que tenemos que estar abrigados dentro de casa y no con ropa de verano‘, expresó la funcionaria. Heins puntualizó que ‘como el gas no se corta, por cuestiones de seguridad, salvo el que va para las industrias, los consumidores no tienen la percepción de escasez‘, por lo que es necesario ‘que el mensaje llegue en forma consistente‘.

Por otra parte, la funcionaria destacó que desde el Gobierno se apoyará un proyecto de ley que está en el Parlamento para promocionar la venta de calefones sin piloto y que, la idea es que ‘en el futuro, de aquí a unos años, eliminar la fabricación de calefones con piloto‘. Heins -quien estuvo acompañada por funcionarios de diversas áreas del Gobierno y de la Ciudad de Buenos Aires- destacó también el programa de capacitación de docentes en el uso racional de la energía, que lleva adelante la Subsecretaría a su cargo.

Al respecto, destacó que ‘en dos meses capacitamos a 1.500 docentes, durante 18 jornadas realizadas en 12 provincias‘ y que en futuro se impulsará una ‘diplomatura en gestión de la energía‘ y el lanzamiento de una ‘plataforma virtual para la formación docente‘.