"En este proyecto vamos a invertir un monto más que importante de dinero de todos los sanjuaninos. La decisión ya está tomada y por eso la ubicación, que será por Ruta 40, pasando Albardón, en el departamento Ullum".

La decisión está tomada y en los próximos 15 días el Ejecutivo provincial hará el llamado a licitación para la construcción de la nueva cárcel, que estará ubicada en Ullum, en las proximidades del límite con Albardón y cerca de la Ruta 40.





El presupuesto oficial ronda los 2.000 millones de pesos, que saldrán de las arcas locales, y la intención es abrir los sobres para determinar el grupo ganador en los primeros días de mayo, según anticipó ayer el gobernador Sergio Uñac.



La denominación oficial de la nueva cárcel es "Complejo Penitenciario de San Juan" y la intención es hacer la construcción en dos etapas, que demandarán la prolongación de las obras durante al menos tres años.



"La obra se hará con fondos de la provincia y será la única porque otra cárcel que se está construyendo en Buenos Aires es con fondos del Ministerio de Justicia de (Germán) Garavano", dijo el mandatario.



El gobierno hace tiempo que viene gestando la construcción de esta obra, incluso el año pasado hizo un llamado a empresas interesadas para definir como avanzar en el proyecto. En esa convocatoria, realizada en junio de 2017, se presentaron 12 empresas y se dieron a conocer los detalles principales del proyecto oficial. Por ejemplo, que el total de la obra tendrá 74.800 metros cuadrados y que será para albergar a 1.220 presos. Pero la licitación actual es para construir la primera parte, de 41.718 metros cuadrados. Esta obra contempla una unidad para el funcionamiento del Régimen Semiabierto, una unidad para el Régimen Cerrado y la unidad de edificio comunes del complejo.



En la propuesta no se especifica qué cantidad de los 1.220 internos del total de la nueva cárcel se podrá alojar esa primera parte de la construcción. Una estimación indica que la primera construcción será para unos 400 internos. En la actualidad, el Servicio Penitenciario Provincial que funciona en Chimbas tiene alojados a unos 1.300 internos.



Además, en la convocatoria quedó especificada que la exigencia del Gobierno provincial es que la nueva cárcel tenga "una alta eficiencia energética, procurando un edificio plenamente sustentable".



El proyecto oficial consigna que la nueva cárcel tendrá dos unidades para el Régimen Semiabierto (568 plazas) y dos unidades para el Régimen Cerrado (652 plazas). Además, cada una de esas cuatro unidades tendrá grupos de pabellones, panaderías, cocinas, puestos de vigilancia, lavanderías, sectores de recreación activa, salones de visitas, puestos de control, salas de máquinas y recintos para subestaciones eléctricas. También habrá una quinta unidad, que estará integrada por los edificios comunes del complejo, como alojamiento, casino y gimnasio para el personal, centro de salud, asistencia social y psicológica, edificio administrativo, escuela, zona para culto y taller.



Luego de varias idas y venidas (ver aparte), la zona elegida para el nuevo complejo penitenciario estará a unos 43 kilómetros de la Ciudad y a tan sólo 45 minutos de viaje. Incluso no se descarta que pueda haber un servicio especial de colectivos para facilitar el traslado de los familiares que concurren a visitar a los detenidos.



La construcción de una nueva cárcel no significa que se vaya a cerrar el complejo ubicado en Chimbas, donde incluso se están construyendo nuevos pabellones.

Las idas y venidas con la ubicación



Encontrar la ubicación definitiva para la nueva cárcel no fue una tarea fácil para el Gobierno sanjuanino. Es que se debía tener en cuenta que no podía estar cerca de ninguna zona densamente poblada, ni demasiado alejada o sin buenas vías de comunicación, para evitarles inconvenientes de traslados a los familiares de los reclusos.



Una de las zonas que se llegó a barajar estaba en un sector limítrofe entre los departamentos de Caucete y 25 de Mayo. Pero, apenas trascendió la posible ubicación, comenzaron a alzarse las voces de protesta. En Caucete, incluso, se formó una asociación civil, integrada por representantes de varios sectores de la comunidad, que tenía como objetivo trabajar en favor de la seguridad y, a la par, expresó su oposición a la construcción de la cárcel en la zona. Incluso llevaron adelante una campaña de recolección de firmas y de difusión de los motivos por los que rechazaban el proyecto. La entidad recibió el nombre de "Juntos por Caucete" e incluso se planteó la cuestión en la "Banca del vecino" del Concejo Deliberante caucetero.

Palabra oficial

SERGIO UÑAC - Gobernador "Estamos seguros de este proyecto porque es el esfuerzo que debemos hacer desde el Gobierno sanjuanino. La cárcel debe ser un lugar en el que se pueda restablecer al ciudadano y después se pueda incorporar a la sociedad".

Capacidad

1.220 Es la cantidad de reclusos que albergará la nueva cárcel que se va a construir en Ullum, en las proximidades de la Ruta 40.



Superpoblación



La decisión de construir un nuevo edificio carcelario se debe a que la actual cárcel de Chimbas ha quedado chica para la población de presos que tiene alojada.