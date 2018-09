Primeras. El arreglo de las calles afectadas por las obras de cloacas tendrán prioridad en el nuevo plan de pavimentos del Gobierno local.

El nuevo plan de pavimentos para los municipios, el sexto que encara el Gobierno local, será financiado en su totalidad con recursos del tesoro sanjuanino, por un total de 600 millones de pesos. Y como el presupuesto es el mismo que el del programa anterior, que alcanzaba para asfaltar unos 200 kilómetros, según las cuentas que sacan en Vialidad provincial, estiman que habrá una reducción en las obras de un 25%, que sólo serán suficientes para el arreglo de 150 kilómetros de caminos. La merma se debe al incremento de los costos de los trabajos por los efectos de la escalada inflacionaria que vive el país.



Hasta ahora, en todos los planes anteriores, el Gobierno provincial aportaba el 80% de los recursos y el 20% restante lo ponían las comunas, con dinero del Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo de la Soja. Pero el Gobierno nacional eliminó el programa y por eso el Ejecutivo local dispuso no frenar los trabajos, que son vitales para reparar la red vial en los departamentos y dispuso aportar la totalidad de los recursos. Pero en el camino hubo un cambio. Para desarticular un posible enfrentamiento con gobernadores e intendentes del país, la administración macrista creó el "Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios", para compensar el fondo sojero. Según los cálculos oficiales, a San Juan llegarán 144.787.500 pesos, de los cuales, a las comunas les toca 72 millones. No obstante el nuevo auxilio financiero, Juan Magariños, titular de Vialidad Provincial, dijo ayer por ahora el plan continuará como estaba ideado y con los mismos recursos, pero no descartó que en un futuro se lo pueda mejorar con fondos adicionales.



Para darle un marco legal adecuado, la Cámara de Diputados aprobará en la sesión de hoy un proyecto del Ejecutivo para disponer el financiamiento de las nuevas obras contempladas en el Sexto Programa Provincial de Pavimentación y Repavimentación de calles municipales.



El plan apunta a dar respuesta a uno de los principales reclamos de los vecinos, que es la reparación de la vial en los departamentos. Y, al igual que en los programas anteriores, la distribución de los fondos entre las comunas se hará de acuerdo a los porcentajes de coparticipación municipal y a las necesidades de cada uno de los distritos. En particular, según contó Magariños, se ha tenido en cuenta en particular las necesidades de aquellos distritos afectados por las obras de cloacas, como en los casos de Rawson y Chimbas. Según el esquema de distribución dispuesto (ver infografía), Capital es el departamento que más recursos recibirá, con 92,3 millones de pesos, mientras que en la otra punta está Ullum, con apenas 12,4 millones de pesos.



Para el plan anterior, el Ejecutivo dividió los trabajos a encarar en cada uno de los departamentos en 9 grupos distintos para así favorecer la distribución de las obras para las empresas ganadoras de la licitación. Y la intención es repetir ahora el esquema, de acuerdo a las firmas interesadas en participar en el nuevo llamado.

>Ejecución

70

Es el porcentaje de ejecución que tiene el plan de obras actualmente en marcha en los municipios.

>Total

600

Es el presupuesto total de los trabajos para el próximo plan de pavimentos. Repite el monto del vigente.

>Previsión

La idea que tienen en el Gobierno sanjuanino es terminar con el plan actual en enero del 2019 y en febrero arrancar con las nuevas obras de pavimentos. Para esa fecha tienen que tener definida la lista de las empresas constructoras que estarán encargadas de los trabajos, agrupadas por zonas.