El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, explicó hoy que el objetivo del Gobierno es "mantener una población gravada por el Impuesto a las Ganancias cercano al 10 por ciento de los asalariados", que "representan entre el 25% y 26% de la masa salarial total", al explicar la suba a 175.000 pesos del piso de tributación y que exime de pagarlo a 1.267.000 empleados.



La medida "entra en vigencia a partir de septiembre, no es retroactivo", dijo esta tarde Moroni en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, al término de una reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández.



El funcionario aclaró que "aquellas empresas que ya hicieron las liquidaciones, las retenciones, las cifras serán devueltas por la AFIP".



Además, el ministro explicó hoy que el aguinaldo o Sueldo Anual Complementario de diciembre no estará alcanzado por el Impuesto a las Ganancias para aquellos trabajadores "cuyo salario promedio en el segundo semestre sea inferior a $ 175.000".



Entre los fundamentos, Moroni señaló que "con el avance de los salarios el universo de asalariados de cuarta categoría que pagaba el tributo era mayor", del orden "del 20%", y refirió que "la idea del gobierno, a través de la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, es mantener una población gravada cercana al 10%".



"Hay que entender el concepto de que paga el 10% de asalariados de mayor salario, que es un 25% o 26% de la masa salarial total", expresó Moroni, lo que consideró "una solución justa" para que "ya no alcance ese 20%".



"No queremos más que eso", puntualizó respecto a ese 10% de asalariados que pagan, "pero tampoco menos que eso", completó Moroni.