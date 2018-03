Reunión. El ministro Gattoni encabezó las negociaciones, que se prolongaron por casi una hora y media en la sala de reuniones del Ministerio de Hacienda.

Terminada la negociación salarial con los maestros y en el primer encuentro con el resto de los gremios de la administración pública, a excepción de los profesionales de la salud, no hubo acuerdo y decidieron continuar las discusiones mañana, a partir de las 18. La oferta inicial del Gobierno local fue en los mismos términos que a los docentes, es decir un 17% en dos cuotas, 12% a partir de marzo y el 5% restante en agosto, más la cláusula gatillo. Pero para los representantes sindicales resultó insuficiente porque no entraron en la discusión los adicionales que forman parte de los ingresos de los estatales. El compromiso del ministro de Hacienda, , que encabeza las negociaciones, fue realizar una oferta global en la próxima reunión, que no será muy diferente a la actual, y después continuar discutiendo por sectores algunas mejoras de las sumas fijas.



"Los gremios han opinado que deberíamos mejorar la propuesta, pero lamentablemente es el techo, pero sí hemos puesto a disposición la cláusula gatillo y hemos quedado en revisar las sumas fijas para generar algún impacto en los salarios", dijo el funcionario al término de la reunión.



En esta primera cita participaron representantes de UPCN, ATE, Viales, ATSA y SOEME, el gremio de los porteros.



El punto de partida fue el acuerdo alcanzado el jueves pasado con los maestros, en el que, además del incremento del 17% en 2 cuotas, hubo una mejora del ex Fondo Compensador, que pasó a ser totalmente remunerativo. También hubo subas en otros dos ítems que forman parte del recibo del maestro. Uno es el A56 (estado docente), que a partir de marzo trepará a 2.370 pesos y en agosto a 2.670 pesos. El otro es el E66, que es un monto remunerativo y bonificable que se calcula de acuerdo a la antigüedad del agente y que se abona por cargo con un máximo de 2 por trabajador, o su equivalente en horas cátedra.



De la mejora de estos otros ítems es de lo que se toman los representantes gremiales para exigir un trato similar. En el caso de los trabajadores de la Sanidad, hay un adicional por peligrosidad, que los trabajadores del sector pretenden que se aumente, según dijo Alfredo Duarte, secretario general de ATSA. En el caso de los Viales, se trata del jornal de campaña, según sostuvo Marcelo Gallardo, secretario general de Sitraviap.



En la reunión también se plantearon otras alternativas, como por ejemplo que la mejora, en lugar de ser en 2 cuotas, se pagara de una sola vez, o que en lugar de un 17% fuera del 18%. "Los hemos escuchado, pero hemos dicho que nos resulta imposible cambiar las reglas de juego, que serán iguales para todos los estatales", expresó el ministro Gattoni.



El apuro que hay en el Gobierno es tratar de llegar a un acuerdo con el resto de los gremios que forman parte de la administración pública provincial esta semana, de modo de poder liquidar los incrementos con el próximo pago de sueldos. "La idea es tener un acuerdo esta semana, hay tiempo hasta principios de la semana que viene para poder hacer las liquidaciones", explicó el titular de la cartera de Hacienda.



Cualquier arreglo al que se llegue con los empleados públicos estará sujeto a la llamada cláusula gatillo, que significa que si la inflación supera el incremento salarial, el Gobierno deberá abonar la diferencia.

Las voces del sector

GABRIEL PACHECO

UPCN

"La realidad de los salarios que tenemos en este momento hace necesario un ajuste. El jueves vamos a conocer cuál es la oferta del Gobierno. Hablamos por nuestro sector, en el que también están los municipios".

CRISTÓBAL CARRIZO

ATE

"Un incremento del 17% nos resulta insuficiente y surge de lo acordado con los docentes, que es la base sobre la que se mueve todo. Ha sido una discusión dura, no hemos llegado a ningún acuerdo".

MARCELO GALLARDO

Viales

"La referencia que se ha planteado en la reunión es el mismo porcentaje que el otorgado a los maestros. Cada gremio ha planteado sus particularidades y en nuestro caso decimos que resulta insuficiente".

Sector de la Salud

Citación

Los profesionales de la salud, nucleados en dos gremios, el Sindicato Médico y Asprosa, fueron citados para el viernes, a las 9, según confirmó el ministro Gattoni. Participará también la titular de Salud, Alejandra Venerando.