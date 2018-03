Panorama. El relevamiento del diario fue en las escuelas Antonio Torres (foto), Rivadavia, Juan XXIII, Provincia de Chaco y Provincia de Salta, donde la actividad fue normal.

En la primera jornada del paro docente, en apoyo a una convocatoria formulada desde la CTERA en reclamo de un mayor presupuesto educativo, hubo una amplia brecha entre los números de la adhesión a la medida de fuerza, según la evaluación del Gobierno local, y UDAP, el único que se sumó en San Juan. Mientras en Educación dijeron que el acatamiento osciló entre un 3 a un 4% y que la actividad fue "casi normal", en el gremio dieron a conocer que el acompañamiento a la protesta fue del 60%. Un rápido relevamiento de DIARIO DE CUYO en 5 escuelas de Capital, Rivadavia y Rawson indicó que se presentó a trabajar todo el plantel docente.



Justo el primer día de la vuelta a clases UDAP, el sindicato mayoritario de la educación, decidió parar por 48 horas, es decir que la protesta continuará hoy, en adhesión a la convocatoria del gremio nacional CTERA, que esgrime entre sus argumentos la falta de llamado a una paritaria nacional. Pero el paro se da justo después del cierre de la paritaria local, el jueves pasado, en la que se acordó un incremento a partir de marzo en 2 cuotas del 17%, más el ajuste de otros ítems que forman parte del sueldo de los maestros. Por eso fue que el llamado a la protesta no cayó nada bien en el Gobierno sanjuanino, que había solicitado que los conflictos nacionales no incidieran en las clases de los chicos. La respuesta fue salir a ratificar el descuento de los días a los que paren. Según las cuentas que sacan en el sector gremial, el impacto en el sueldo de un maestro oscilará, si para las 2 jornadas, entre 1.400 a 2.400, según se trate de un agente con 10 años de antigüedad o de un directivo de un establecimiento céntrico.



A la hora de las evaluaciones, el titular de Educación, Felipe de Los Ríos, dio a conocer que el acatamiento a la medida de fuerza osciló entre el 3 y el 4% que, sumado a las licencias del sector, significó que la actividad fue "casi normal", según el funcionario. Además, el ministro sostuvo que "más allá de los números, el gran interrogante sería saber si los docentes de Buenos Aires harían paro por un problema en San Juan". De Los Ríos dijo que las cifras que manejaban era de acuerdo a lo informado por las propias escuelas y sostuvo que "no puedo hablar por los números del gremio".



También el titular de Hacienda, Roberto Gattoni, dijo que "hacer un paro por los problemas es otras jurisdicciones es un despropósito".



Desde el sector gremial, el secretario adjunto de UDAP, Luis Lucero, sostuvo que según una evaluación propia, en base a lo informado por los delegados escolares de toda la provincia, la adhesión a la protesta alcanzó el 60%. Y sobre los números del Gobierno, muy diferentes a los propios, sostuvo que "me parece que hicieron una evaluación rápida, que fue a ojo de buen cubero, como dice la expresión".

Cita con los estatales

Para las 18 de hoy, en la sala de reuniones del Ministerio de Hacienda, en el segundo piso del Centro Cívico, será la cita con los gremios de la administración pública provincial para discutir salarios. El punto de partida es el 17% en 2 cuotas, a partir de marzo y agosto, con cláusula gatillo incluida, un reaseguro para el sector gremial en el caso de que se dispare la inflación. Ese fue el acuerdo con los gremios de la educación.



Un relevamiento de este diario entre los gremios del sector, incluidos ATE, ATSA, Viales, Sindicato Médico y UPCN, reveló que, a excepción del último, para el resto, el porcentaje acordado es insuficiente y esperan también mejoras en algunos ítems que forman parte del recibo de sueldos del trabajador estatal. Como ocurre otros años, es probable que haya una charla aparte con los gremios de los profesionales de la salud.