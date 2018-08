El Ministerio de Hacienda informó que "en consideración a la posición de liquidez en pesos que ha acumulado", instruyó al Banco Central de la República Argentina "a discontinuar las ventas de dólares diarias hasta que las necesidades de pesos lo requieran nuevamente".





Las ventas de dólares que lleva adelante el Ministerio de Hacienda están asociadas al componente de apoyo presupuestario del financiamiento provisto por el Fondo Monetario Internacional. Desde junio último, el Banco Central comenzó a licitar diariamente u$s 100 millones (salvo en algunas jornadas en las que el monto se amplió a u$s 150 M), provenientes de los u$s 7.500 millones que giró el FMI en el marco del acuerdo de asistencia financiera.





Cabe recordar que el Gobierno había anunciado el 1 de agosto una reducción de u$S 100 a u$s 75 millones en el monto de subastas diarias que realiza el Banco Central, decisión que se extendió durante los primeros tres días del mes y que a partir de allí pasó a u$s 50 millones hasta el último viernes.





Según la cartera que conduce Nicolás Dujovne, la decisión obedece a "la posición de liquidez en pesos" que se ha acumulado.