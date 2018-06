Sturzenegger y Dujovne

El Gobierno finalmente llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por un préstamo de 50 mil millones de dólares bajo la modalidad Stand-by, durante 36 meses.

Metas de resultado fiscal primario: déficits 2,7% del PBI en 2018 (vs. 3,2% con las metas previas); 1,3% en 2019 (vs. 2,2% antes); equilibrio primario en 2020 (vs. -1,2% antes) y superávit de 0,5% en 2021 (vs. 0% antes). En el acumulado 2018-2021, esto significa una reducción acumulada del déficit de 3,1% del PBI, alrededor de USD 19.300 millones. El nuevo sendero de convergencia fiscal permitirá que el ratio deuda pública a PBI comience a reducirse a partir de 2019.

Inflación: 17% para 2019, 13% para 2020 y 9% para 2021.

Reforma Carta Orgánica BCRA: Con el objetivo de reducir en forma sostenible la inflación es necesario fortalecer la situación patrimonial de las autoridad monetaria Banco Central que fue seriamente debilitada durante las últimas administraciones, se enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Carta Orgánica para reforzar su autonomía.

Financiamiento al Tesoro: se llevará a cero el aporte monetario del Banco Central al Tesoro. Asimismo, el Tesoro se compromete a un programa de cancelación anticipada de Letras Intransferibles para que el Banco Central pueda, con esos recursos, reducir el stock de Lebac.

Plan social: se incluye explícitamente el monitoreo de indicadores sociales y, por primera vez en la historia en un programa con el FMI, una salvaguarda que permite incrementar el gasto social si el gobierno argentino lo considerara necesario. Esto significa que en caso de que la economía no creciera como espera el Gobierno, podrán realizarse ampliaciones de gasto focalizadas especialmente en los programas de asignaciones por hijo y embarazo. También incorpora medidas para promover la equidad de género y estimular la participación de la mujer en el mercado laboral.