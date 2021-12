El mercado del transporte eléctrico en dos ruedas está experimentando este año un crecimiento inusual en San Juan, según los datos de los locales que lo comercializan. En comercios dedicados al segmento de bicicletas y monopatines que tienen presencia desde hace tres años en la provincia aseguran que este año se produjo un repunte significativo, con un salto hasta el 30% de ventas en comparación con el 2020, y que cada vez son más los sanjuaninos que consultan por estos tipos de transporte. En motos, las ventas son incipientes y aún es difícil hacer comparativos, pero en los negocios aseguran que ya hay varias unidades circulando por las calles, y que las consultas han crecido de manera exponencial. Incluso ayer se inauguró un local dedicado exclusivamente a la venta de motos eléctricas en la ciudad. Dicen que estas movilidades, cuyos precios van de los $50.000 a los $500.000, se vienen consolidando como medio de transporte económico con mayores ventajas de ahorro respecto al auto, además de traer beneficios a la salud y al cuidado del medio ambiente. Reconocen que el cambio de hábito fue impulsado por el contexto de pandemia cuando se restringió el uso del transporte en micros, y las bicis, monopatines y motos tienen la ventaja de transportarse por cuenta propia. En Casa 2000, en la Peatonal, Eduardo explicó que desde principios de este año ha sido un boom la venta de monopatines eléctricos, y que salen a razón de dos o tres por mes, cuando el año pasado se vendía uno de vez en cuando. ""Son buena opción para reemplazar al vehículo en el movimiento dentro de la ciudad", dijo; y añadió que vienen de distintos tamaños, para distintas personas y kilometrajes. Los precios parten desde $50.000, hay cuotas del Ahora 12, y tienen autonomía de hasta 20 km. En la bicicletería Casa Brisson, en Avenida Libertador, su dueño Alberto dijo que las unidades arrancan desde los $150.000 y que se venden tanto las del tipo urbana, como la línea MTB de gama media y alta. ""Las que tienen mucho éxito son las plegables. Una línea rodado 26 ronda los $200.000 y proporcionan asistencia al pedaleo por lo que los que van a trabajar la prefieren porque no hacen tanto esfuerzo y no transpiran", explicó. Fernando Lucero, que a su local de motos tradicionales agregó otro exclusivo de eléctricas, explicó que una moto convencional con motor a explosión de 110 cc de 1ra marca ronda los $219.000, rinde 35 km con un litro de nafta de más de $100. Una scooter eléctrica cuesta $249.000, con carga completa rinde 50 km y enchufarla a la red domiciliaria está en el orden de los $18. ""Sólo en el consumo es abismal la diferencia. Además la eléctrica no tiene mantenimiento al carecer de pistón y cadena de transmisión", dijo el empresario, quien calculó que en un año y medio prácticamente se paga sola la moto con el ahorro en nafta. Si bien se debe realizar un tramite de inscripción, están exentas del pago de patentes. Eduardo Dangres, director comercial de Sungra Argentina, añadió que el conductor sentirá una "sensación especial", porque el vehículo no hace ruido, además de no producir contaminación sonora ni ambiental; y aseguró que hay más de 20 modelos disponibles y que se consiguen todo tipo de repuestos y baterías. En Andes Motors, en avenida Rawson, venden los tres tipos de vehículos y Vanesa Pinnavaria dijo que se nota el incremento de demanda en los últimos meses. "Los sanjuaninos están eligiendo subirse a la onda ecológica para cuidar el ambiente, pero también para cuidar su bolsillo. Comprando una bicicleta, moto o monopatín eléctrico no sólo no gastas en combustible todos los días en trasladarte, sino que evitas el gasto de estacionamiento diario, combustible, no necesitas carnet de conducir como una moto o auto y estos vehículos no pagan patente", indicó.

GASTO

18 pesos es el costo de cargar la batería de una moto. Como el celular, se carga en el enchufe de la casa.

NUEVO LOCAL

Eléctricos Lucero es la nueva concesionaria de vehículos eléctricos que inauguró ayer en Córdoba y Tucuman, con la visita del gobernador Uñac. Hay varios modelos de monopatín, scooters, motos y vehículos de carga.

AHORRO Y LIBERTAD

Cuestan desde $230.000 y las de alta gama, $500.000. Sin ruido ni gases, consumen poco y no pagan patente.

Para ejercitarse aliviado

Cuestan desde $140.000, la vida de la batería es de 3 a 5 años, y pedaleando a velocidad media la carga dura 4 horas. Alivian el pedaleo.